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"Зона внимания": в Британии раскрыли, что задумал НАТО против России

"Зона внимания": в Британии раскрыли, что задумал НАТО против России - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Зона внимания": в Британии раскрыли, что задумал НАТО против России

Североатлантический альянс продолжает усиливать своё военное присутствие в арктическом регионе. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на со | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:55+0300

2025-05-28T16:55+0300

2025-05-28T16:56+0300

политика

россия

великобритания

запад

нато

арктика

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжает усиливать своё военное присутствие в арктическом регионе. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми."Арктика быстро становится зоной пристального внимания геополитической конкуренции и ключевым флангом обороны НАТО. Мы должны принять меры для сдерживания внешних угроз", — сказал Лэмми в интервью изданию.Как указывает The Telegraph, альянс усилил оборонное взаимодействие между Великобританией и Норвегией. В начале мая обе страны провели совместные военно-морские учения в районе Полярного круга. В Осло тем временем представили стратегию на ближайшие 12 лет по увеличению оборонных расходов, а также инвестировали в технологии для борьбы с подлодками и беспилотниками. В западной прессе всё чаще звучат заявления о возможной прямой военной конфронтации НАТО с Россией. В Москве подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет внимательно реагировать на действия, способные затронуть её национальные интересы.Россия в последние годы неоднократно отмечала заметное усиление военной активности Североатлантического альянса у западных границ страны. В НАТО это объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". Однако в Москве неоднократно заявляли, что подобный курс ведет лишь к эскалации, и призывали западные государства отказаться от политики милитаризации Европы. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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россия, великобритания, запад, нато, арктика