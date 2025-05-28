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В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка"

В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка" - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка"

Вопрос восстановления магазина "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил РИА... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T04:29+0300

2025-05-28T04:29+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вопрос восстановления магазина "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил РИА Новости бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. По его словам, здание магазина "Пятерочка" находится в собственности у частного лица, поэтому вопрос восстановления будет решаться им. "В настоящее время ВСУ продолжают наносить удары, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и БПЛА, в связи с чем говорить о восстановлении работы магазина крайне рано", - сказал он. Магазин "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района Курской области был фактически разрушен боевиками ВСУ, вторгшимися в Курскую область: они снимали видео возле разграбленного и разрушенного магазина и оставляли надписи на стенах. В частности, по данным СК РФ, литовский активист Валдас Барткявичюс, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России, размещал фотографии в соцсетях на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже, а литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого СКР возбудил уголовное дело, в начале ноября прошлого года написал в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), что побывал в Курской области и разместил фотографии и видеозаписи из магазина "Пятерочка" в Судже. Через несколько дней он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей. Спустя неделю на подобном "аукционе" были выставлены также "трофейные ценники из магазина "Пятерочка" в городе Суджа".

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