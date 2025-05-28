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ОПЕК+ сохранил уровень добычи до конца 2026 года

ОПЕК+ сохранил уровень добычи до конца 2026 года - 28.05.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ сохранил уровень добычи до конца 2026 года

ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года, говорится в коммюнике по итогам встречи всех... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T18:17+0300

2025-05-28T18:17+0300

2025-05-28T18:47+0300

экономика

сделка опек+

добыча нефти

соглашение

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года, говорится в коммюнике по итогам встречи всех профильных министров стран альянса, которая состоялась в среду."Подтвердить уровень общей добычи нефти для стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, согласованный на 38-й встрече министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на период до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.Альянс по итогам встречи также подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия добычи нефти участников квотам и планам по компенсации ранее допущенного перепроизводства.ОПЕК+ поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год, сообщается в коммюнике."Поручить секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимального устойчивого производственного потенциала стран-участниц, который будет использоваться в качестве ориентира для базового уровня добычи на 2027 год для всех стран соглашения", - говорится в сообщении.Следующая встреча всех министров ОПЕК+ состоится 30 ноября, говорится в коммюнике."Страны-участницы решили… провести 40-ю встречу министров стран ОПЕК и не-ОПЕК 30 ноября 2025 года", – говорится в сообщении.В субботу, 31 мая, планируется встреча восьми стран альянса с добровольными ограничениями. На ней ожидается, что Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продолжат ускоренный выход из своих сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки и примут решение наращивать добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки в июле вслед за маем и июнем.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Одновременно с этим восьмерка "добровольцев" придерживается плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства.В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250514/opek-857565237.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделка опек+, добыча нефти, соглашение