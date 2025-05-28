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Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной, сообщили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной, сообщили в Кремле
Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной, сообщили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ
Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной, сообщили в Кремле
На данный момент Россия готовится к следующему раунду российско-украинских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T12:52+0300
2025-05-28T12:52+0300
политика
россия
дмитрий песков
украина
переговоры
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На данный момент Россия готовится к следующему раунду российско-украинских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что пока решение о месте проведения переговоров не принималось."В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения следующего раунда переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога о возможности провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что очень важно, чтобы место проведения переговоров устраивало как российскую, так и украинскую стороны.Песков также призвал с осторожностью относиться к сообщениям по урегулированию украинского конфликта. По его словам, сейчас в СМИ распространяется большое количество фейковой информации о мирном процессе.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, дмитрий песков, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, переговоры
12:52 28.05.2025
 
Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной, сообщили в Кремле

Песков: место проведения следующих переговоров должно устраивать обе стороны

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На данный момент Россия готовится к следующему раунду российско-украинских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что пока решение о месте проведения переговоров не принималось.
"В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения следующего раунда переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога о возможности провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что очень важно, чтобы место проведения переговоров устраивало как российскую, так и украинскую стороны.
Песков также призвал с осторожностью относиться к сообщениям по урегулированию украинского конфликта. По его словам, сейчас в СМИ распространяется большое количество фейковой информации о мирном процессе.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ
11:17
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковУКРАИНАпереговоры
 
 
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