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Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин провел телефонный разговор с Токаевым - 28.05.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, они обсудили развитие сотрудничества в... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:38+0300
2025-05-28T18:38+0300
2025-05-28T18:38+0300
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
телефонный разговор
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, они обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
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владимир путин, касым-жомарт токаев, телефонный разговор
Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Телефонный разговор
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Кремль: Путин провел телефонный разговор с Токаевым
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, они обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
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