https://1prime.ru/20250528/peregovory-858000430.html

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Путин провел телефонный разговор с Токаевым - 28.05.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, они обсудили развитие сотрудничества в... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T18:38+0300

2025-05-28T18:38+0300

2025-05-28T18:38+0300

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

телефонный разговор

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, они обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

https://1prime.ru/20250517/putin-857670970.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, касым-жомарт токаев, телефонный разговор