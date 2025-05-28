Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250528/peregovory-858002263.html
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины
Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:31+0300
2025-05-28T19:34+0300
политика
сергей лавров
переговоры
россия
украина
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647677_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_c0fac3a097d68567a1f0ba1e54bb8412.jpg
МОСКВА, 28 мая-ПРАЙМ. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса... Наша делегация во главе с Владимиром Мединский готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ заявлении Лаврова.
https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-858000539.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647677_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_18d5c38033e6fcbfbecb5127eb60e7a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, переговоры, россия, украина, турция
Политика, Сергей Лавров, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
19:31 28.05.2025 (обновлено: 19:34 28.05.2025)
 
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины

Лавров: следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Турции 2 июня

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая-ПРАЙМ. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса... Наша делегация во главе с Владимиром Мединский готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ заявлении Лаврова.
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
18:39
 
ПолитикаСергей ЛавровпереговорыРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала