https://1prime.ru/20250528/peregovory-858002263.html

Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины

Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ

Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины

Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:31+0300

2025-05-28T19:31+0300

2025-05-28T19:34+0300

политика

сергей лавров

переговоры

россия

украина

турция

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МОСКВА, 28 мая-ПРАЙМ. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса... Наша делегация во главе с Владимиром Мединский готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ заявлении Лаврова.

https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-858000539.html

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сергей лавров, переговоры, россия, украина, турция