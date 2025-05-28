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Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции
Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:00+0300
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил в среду МИД РФ. "Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Рубио в свою очередь выразил готовность США способствовать сближению позиций сторон для скорейшего урегулирования конфликта. "Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон", - сказано в заявлении. При этом стороны подтвердили настрой на продолжение взаимоуважительного диалога и обсудили также двустороннюю повестку дня. "В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - отмечается в заявлении. Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции. В ходе него РФ передаст свой меморандум по урегулированию украинской стороне.
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сергей лавров, марко рубио, переговоры, россия, украина
Политика, Сергей Лавров, Марко Рубио, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции
МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил в среду МИД РФ.
"Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Рубио в свою очередь выразил готовность США способствовать сближению позиций сторон для скорейшего урегулирования конфликта.
"Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон", - сказано в заявлении.
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При этом стороны подтвердили настрой на продолжение взаимоуважительного диалога и обсудили также двустороннюю повестку дня.
"В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - отмечается в заявлении.
Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции. В ходе него РФ передаст свой меморандум по урегулированию украинской стороне.