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Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом
Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом
Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T23:26+0300
2025-05-28T23:26+0300
2025-05-28T23:26+0300
политика
сергей лавров
хакан фидан
конфликт на украине
урегулирование
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.
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сергей лавров, хакан фидан, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Конфликт на Украине, урегулирование
Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом
МИД РФ: Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.
Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров в Турции