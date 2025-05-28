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Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом

Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом - 28.05.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Турции Фиданом

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T23:26+0300

2025-05-28T23:26+0300

2025-05-28T23:26+0300

политика

сергей лавров

хакан фидан

конфликт на украине

урегулирование

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.

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сергей лавров, хакан фидан, конфликт на украине, урегулирование