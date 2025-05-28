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Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной
Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ
Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной
Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T13:09+0300
2025-05-28T13:09+0300
2025-05-28T13:09+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, украина, перемирие
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, перемирие
Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной
Песков: готовятся документы для обсуждения условий временного перемирия с Украиной
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
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