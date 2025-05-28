https://1prime.ru/20250528/peremirie-857988538.html

Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной

Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ

Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной

Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T13:09+0300

2025-05-28T13:09+0300

2025-05-28T13:09+0300

политика

россия

дмитрий песков

украина

перемирие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250528/peregovory-857988238.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, украина, перемирие