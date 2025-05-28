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РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ
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РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле
РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ
РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле
Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T13:50+0300
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политика
россия
украина
дмитрий песков
перемирие
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, перемирие
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, перемирие
13:50 28.05.2025
 
РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле

Песков: переговорные команды РФ и Украины готовят перечень условий временного перемирия

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной
13:09
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песковперемирие
 
 
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