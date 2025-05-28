https://1prime.ru/20250528/peremirie-857989128.html

РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле

РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ

РФ и Украина работают над условиями временного перемирия, сообщили в Кремле

Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T13:50+0300

2025-05-28T13:50+0300

2025-05-28T13:50+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

перемирие

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250528/peremirie-857988538.html

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россия, украина, дмитрий песков, перемирие