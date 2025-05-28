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В Крыму будут отслеживать переводы на банковские карты физлиц
В Крыму будут отслеживать переводы на банковские карты физлиц - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Крыму будут отслеживать переводы на банковские карты физлиц
Переводы на счета физических лиц в Крыму будут отслеживаться для выявления сокрытия доходов от налогообложения, сообщил руководитель управления ФНС в регионе... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:39+0300
2025-05-28T22:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Переводы на счета физических лиц в Крыму будут отслеживаться для выявления сокрытия доходов от налогообложения, сообщил руководитель управления ФНС в регионе Роман Наздрачев. "Нами в усиленном режиме запрашиваются (сведения) по счетам физических лиц. Все счета всех физлиц – переводы по телефону, по карте, отныне будут подлежать пристальному вниманию налоговых органов. Те люди, которые получают доход на счета и не отражают их в декларациях, глубоко ошибаются", - сказал Наздрачев в ходе заседания парламента Крыма. Он отметил, что налоговая служба должна обеспечить рост доходов консолидированного бюджета и бюджета республики Крым, прежде всего за счет вывода заработной платы из тени. В комментарии РИА Новости глава управления сказал, что большинство налоговых агентов Крыма являются добросовестными налогоплательщиками. Внимание налоговой привлекли около трех тысяч налоговых агентов с заработной платой работников менее 35 тысяч рублей. "Из 45 тысяч под пристальное внимание попали около 2,7 тысячи налоговых агентов, то есть порядка 6%", - добавил Наздрачев. По его словам, главой республики Сергеем Аксеновым перед управлением ФНС региона поставлена задача роста консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей в 2025 году, для этого надо будет законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей. Наздрачев в комментарии РИА Новости добавил, что эта задача будет выполнена.
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крым, фнс, денежные переводы, банковские карты, физлица
Налоги, КРЫМ, ФНС, денежные переводы, банковские карты, физлица
В Крыму будут отслеживать переводы на банковские карты физлиц
Наздрачев: ФНС Крыма будет отслеживать переводы на банковские карты физлиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Переводы на счета физических лиц в Крыму будут отслеживаться для выявления сокрытия доходов от налогообложения, сообщил руководитель управления ФНС в регионе Роман Наздрачев.
"Нами в усиленном режиме запрашиваются (сведения) по счетам физических лиц. Все счета всех физлиц – переводы по телефону, по карте, отныне будут подлежать пристальному вниманию налоговых органов. Те люди, которые получают доход на счета и не отражают их в декларациях, глубоко ошибаются", - сказал Наздрачев в ходе заседания парламента Крыма.
Он отметил, что налоговая служба должна обеспечить рост доходов консолидированного бюджета и бюджета республики Крым, прежде всего за счет вывода заработной платы из тени.
В комментарии РИА Новости глава управления сказал, что большинство налоговых агентов Крыма являются добросовестными налогоплательщиками. Внимание налоговой привлекли около трех тысяч налоговых агентов с заработной платой работников менее 35 тысяч рублей.
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"Из 45 тысяч под пристальное внимание попали около 2,7 тысячи налоговых агентов, то есть порядка 6%", - добавил Наздрачев.
По его словам, главой республики Сергеем Аксеновым перед управлением ФНС региона поставлена задача роста консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей в 2025 году, для этого надо будет законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей. Наздрачев в комментарии РИА Новости добавил, что эта задача будет выполнена.