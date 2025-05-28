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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского - 28.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:46+0300
2025-05-28T14:46+0300
политика
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сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, напомнил, что сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров РФ и Украины. "Сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров России и Украины. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать предложение о встрече лидеров России и США с Зеленским. На вопрос о том, почему Зеленский именно сейчас предлагает такой трехсторонний формат встречи, представитель Кремля отметил: "Слава Богу, я не пресс-секретарь Зеленского".
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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
14:46 28.05.2025
 
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского

Песков: пока слишком рано говорить о возможности встречи Путина, Трампа и Зеленского

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, напомнил, что сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров РФ и Украины.
"Сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров России и Украины. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать предложение о встрече лидеров России и США с Зеленским.
На вопрос о том, почему Зеленский именно сейчас предлагает такой трехсторонний формат встречи, представитель Кремля отметил: "Слава Богу, я не пресс-секретарь Зеленского".
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков
13:20
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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