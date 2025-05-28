https://1prime.ru/20250528/peskov-857991238.html

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского - 28.05.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:46+0300

2025-05-28T14:46+0300

2025-05-28T14:46+0300

политика

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дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, напомнил, что сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров РФ и Украины. "Сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров России и Украины. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать предложение о встрече лидеров России и США с Зеленским. На вопрос о том, почему Зеленский именно сейчас предлагает такой трехсторонний формат встречи, представитель Кремля отметил: "Слава Богу, я не пресс-секретарь Зеленского".

https://1prime.ru/20250528/ssha-857988809.html

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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков