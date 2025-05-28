https://1prime.ru/20250528/peskov-857995932.html

Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ

Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:54+0300

2025-05-28T15:54+0300

2025-05-28T15:54+0300

политика

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, конечно", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20250528/turtsiya-857986549.html

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россия, стамбул, украина, дмитрий песков