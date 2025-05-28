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Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле - 28.05.2025, ПРАЙМ
Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:54+0300
2025-05-28T15:54+0300
2025-05-28T15:54+0300
политика
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, конечно", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Песков: Стамбул рассматривается в качестве площадки для новых переговоров России и Украины