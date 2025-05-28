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"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай

"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай

"Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:27+0300

2025-05-28T17:27+0300

2025-05-28T17:27+0300

россия

почта россии

китай

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. "Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250526/marketpleys-857935356.html

китай

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