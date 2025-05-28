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"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:27+0300
2025-05-28T17:27+0300
2025-05-28T17:27+0300
россия
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китай
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. "Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.
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россия, почта россии, китай
РОССИЯ, Почта России, КИТАЙ
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" сообщила о восстановлении доставки посылок и писем в Китай наземным путем