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"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. | 28.05.2025, ПРАЙМ
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россия
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китай
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. "Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.
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россия, почта россии, китай
РОССИЯ, Почта России, КИТАЙ
17:27 28.05.2025
 
"Почта России" возобновит наземную доставку писем и посылок в Китай

"Почта России" сообщила о восстановлении доставки посылок и писем в Китай наземным путем

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтделения почтовой связи нового формата в Москве
Отделения почтовой связи нового формата в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании.
"Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.
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