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Автоконцерны ФРГ пытаются договориться с США по вопросу пошлин, пишут СМИ - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Автоконцерны ФРГ пытаются договориться с США по вопросу пошлин, пишут СМИ
Автоконцерны ФРГ пытаются договориться с США по вопросу пошлин, пишут СМИ - 28.05.2025, ПРАЙМ
Автоконцерны ФРГ пытаются договориться с США по вопросу пошлин, пишут СМИ
Крупнейшие немецкие автоконцерны - Volkswagen, Mercedes и BMW - активно ведут переговоры с США по вопросу снятия или хотя бы смягчения пошлин, введенных... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T23:50+0300
2025-05-28T23:50+0300
экономика
германия
автоконцерны
сша
пошлины
переговоры
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Крупнейшие немецкие автоконцерны - Volkswagen, Mercedes и BMW - активно ведут переговоры с США по вопросу снятия или хотя бы смягчения пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщила газета Handelsblatt. "По информации Handelsblatt, они могут надеяться на сделку: по данным близких к переговорам источников, BMW и Mercedes ведут интенсивные переговоры с министром торговли США Говардом Латником", - пишет издание. Уточняется, что переговоры с Соединенными Штатами ведет и Volkswagen. Как сообщает Handelsblatt, в руководстве BMW рассчитывают на смягчение американских пошлин к началу июля. По данным издания, автоконцерны предпочли бы полную отмену введенных пошлин, но, поскольку этот вариант представляется маловероятным, их устроило бы и снижение пошлин до 10% на несколько лет, чтобы они смогли увеличить свое производство в США. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. На прошлой неделе Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
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германия, автоконцерны, сша, пошлины, переговоры
Экономика, ГЕРМАНИЯ, автоконцерны, США, пошлины, переговоры
23:50 28.05.2025
 
Автоконцерны ФРГ пытаются договориться с США по вопросу пошлин, пишут СМИ

Handelsblatt: автоконцерны ФРГ активно ведут переговоры с США по проблеме пошлин

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк#Автомобили марки Мерседес-Бенц на парковке перед репетицией проезда машин Петербургского международного экономического форума 2017 в Санкт-Петербурге
#Автомобили марки Мерседес-Бенц на парковке перед репетицией проезда машин Петербургского международного экономического форума 2017 в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Крупнейшие немецкие автоконцерны - Volkswagen, Mercedes и BMW - активно ведут переговоры с США по вопросу снятия или хотя бы смягчения пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщила газета Handelsblatt.
"По информации Handelsblatt, они могут надеяться на сделку: по данным близких к переговорам источников, BMW и Mercedes ведут интенсивные переговоры с министром торговли США Говардом Латником", - пишет издание.
Уточняется, что переговоры с Соединенными Штатами ведет и Volkswagen.
Как сообщает Handelsblatt, в руководстве BMW рассчитывают на смягчение американских пошлин к началу июля.
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По данным издания, автоконцерны предпочли бы полную отмену введенных пошлин, но, поскольку этот вариант представляется маловероятным, их устроило бы и снижение пошлин до 10% на несколько лет, чтобы они смогли увеличить свое производство в США.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
На прошлой неделе Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯавтоконцерныСШАпошлиныпереговоры
 
 
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