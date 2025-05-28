Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/postavki-857980831.html
Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть
Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть - 28.05.2025, ПРАЙМ
Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть
Поставки обуви и одежды из Китая в Евросоюз в апреле этого года выросли примерно на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в месячном... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T06:17+0300
2025-05-28T06:17+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
китай
кнр
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857980831.jpg?1748402269
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Поставки обуви и одежды из Китая в Евросоюз в апреле этого года выросли примерно на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в месячном выражении - более чем на 40%, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, за апрель КНР экспортировала в ЕС одежды на максимальные с января 1,9 миллиарда долларов - это на 24% больше, чем в апреле прошлого года и на 43% больше, чем в марте. Рост поставок обуви оказался примерно таким же: на 26% к марту, и на 41% - к прошлому году - 645,5 миллиона долларов. Меньше всего из предметов гардероба Евросоюз закупал в Поднебесной сумки и другие подобные аксессуары - на максимальные с января 576,1 миллиона долларов. Это на треть больше, чем в марте, и почти столько же, сколько в апреле. Из одежды больше всего ЕС в апреле покупал в КНР женские костюмы, платья, брюки, шорты и похожие товары - на 409,7 миллиона, трикотажные свитеры и кардиганы - на 268,3 миллиона, мужские костюмы, комбинезоны, шорты и тому подобное - на 164 миллиона, женскую верхнюю одежду - на 168,1 миллиона и трикотажные майки и фуфайки - на 104,5 миллиона. В обувных поставках лидировала обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы (282,3 миллиона долларов), а также обувь с резиновой, пластиковой или кожаной подошвой с текстильным верхом (184,9 миллиона) и с кожаным верхом (136,6 миллиона). Экспорт китайских сумок и других подобных аксессуаров в США возглавили чемоданы, портфели и другие похожие товары с лицевой поверхностью из пластмассы или текстиля - их было поставлено на 215,3 миллиона долларов. В пятерку также вошли сделанные из пластиковых и текстильных материалов сумки для путешествий, еды, рюкзаки и чехлы для различных предметов (167,1 миллиона долларов), обычные сумки (104,4 миллиона), кошельки и бумажники (53,9 миллиона), а также кожаные сумки (16,9 миллиона).
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, китай, кнр, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, КНР, США, ЕС
06:17 28.05.2025
 
Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть

Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли почти на 40%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Поставки обуви и одежды из Китая в Евросоюз в апреле этого года выросли примерно на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в месячном выражении - более чем на 40%, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Так, за апрель КНР экспортировала в ЕС одежды на максимальные с января 1,9 миллиарда долларов - это на 24% больше, чем в апреле прошлого года и на 43% больше, чем в марте. Рост поставок обуви оказался примерно таким же: на 26% к марту, и на 41% - к прошлому году - 645,5 миллиона долларов.
Меньше всего из предметов гардероба Евросоюз закупал в Поднебесной сумки и другие подобные аксессуары - на максимальные с января 576,1 миллиона долларов. Это на треть больше, чем в марте, и почти столько же, сколько в апреле.
Из одежды больше всего ЕС в апреле покупал в КНР женские костюмы, платья, брюки, шорты и похожие товары - на 409,7 миллиона, трикотажные свитеры и кардиганы - на 268,3 миллиона, мужские костюмы, комбинезоны, шорты и тому подобное - на 164 миллиона, женскую верхнюю одежду - на 168,1 миллиона и трикотажные майки и фуфайки - на 104,5 миллиона.
В обувных поставках лидировала обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы (282,3 миллиона долларов), а также обувь с резиновой, пластиковой или кожаной подошвой с текстильным верхом (184,9 миллиона) и с кожаным верхом (136,6 миллиона).
Экспорт китайских сумок и других подобных аксессуаров в США возглавили чемоданы, портфели и другие похожие товары с лицевой поверхностью из пластмассы или текстиля - их было поставлено на 215,3 миллиона долларов. В пятерку также вошли сделанные из пластиковых и текстильных материалов сумки для путешествий, еды, рюкзаки и чехлы для различных предметов (167,1 миллиона долларов), обычные сумки (104,4 миллиона), кошельки и бумажники (53,9 миллиона), а также кожаные сумки (16,9 миллиона).
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесКИТАЙКНРСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала