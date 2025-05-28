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Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть

Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть - 28.05.2025, ПРАЙМ

Поставки обуви и одежды из Китая в ЕС в апреле выросли на четверть

Поставки обуви и одежды из Китая в Евросоюз в апреле этого года выросли примерно на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в месячном... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T06:17+0300

2025-05-28T06:17+0300

2025-05-28T06:17+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Поставки обуви и одежды из Китая в Евросоюз в апреле этого года выросли примерно на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в месячном выражении - более чем на 40%, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, за апрель КНР экспортировала в ЕС одежды на максимальные с января 1,9 миллиарда долларов - это на 24% больше, чем в апреле прошлого года и на 43% больше, чем в марте. Рост поставок обуви оказался примерно таким же: на 26% к марту, и на 41% - к прошлому году - 645,5 миллиона долларов. Меньше всего из предметов гардероба Евросоюз закупал в Поднебесной сумки и другие подобные аксессуары - на максимальные с января 576,1 миллиона долларов. Это на треть больше, чем в марте, и почти столько же, сколько в апреле. Из одежды больше всего ЕС в апреле покупал в КНР женские костюмы, платья, брюки, шорты и похожие товары - на 409,7 миллиона, трикотажные свитеры и кардиганы - на 268,3 миллиона, мужские костюмы, комбинезоны, шорты и тому подобное - на 164 миллиона, женскую верхнюю одежду - на 168,1 миллиона и трикотажные майки и фуфайки - на 104,5 миллиона. В обувных поставках лидировала обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы (282,3 миллиона долларов), а также обувь с резиновой, пластиковой или кожаной подошвой с текстильным верхом (184,9 миллиона) и с кожаным верхом (136,6 миллиона). Экспорт китайских сумок и других подобных аксессуаров в США возглавили чемоданы, портфели и другие похожие товары с лицевой поверхностью из пластмассы или текстиля - их было поставлено на 215,3 миллиона долларов. В пятерку также вошли сделанные из пластиковых и текстильных материалов сумки для путешествий, еды, рюкзаки и чехлы для различных предметов (167,1 миллиона долларов), обычные сумки (104,4 миллиона), кошельки и бумажники (53,9 миллиона), а также кожаные сумки (16,9 миллиона).

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мировая экономика, бизнес, китай, кнр, сша, ес