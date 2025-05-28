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Премьер Грузии приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Грузии приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству
Премьер Грузии приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству - 28.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует полученное грузинской стороной письмо со стороны администрации президента США Дональда Трампа... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:21+0300
2025-05-28T00:21+0300
экономика
мировая экономика
общество
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дональд трамп
джей ди вэнс
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ТБИЛИСИ, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует полученное грузинской стороной письмо со стороны администрации президента США Дональда Трампа об открытости к сотрудничеству. Пресс-служба президента Грузии Михаила Кавелашвили во вторник сообщила, что получила поздравительное письмо от Трампа по случаю Дня независимости, который отмечается 26 мая. В опубликованном письме говорится, что администрация Трампа приверженна укреплению мирных двусторонних отношений между странами. "Интересно, что за эти два дня мы увидели два разных письма, одно из которых было отправлено из государственного департамента, а другое - из администрации президента. Первое письмо было написано "глубинным государством", а второе письмо было составлено в администрации президента Трампа. Существует радикальная разница, и это уже свидетельствует об их противостоянии… В одном письме практически не признавалось правительство, поскольку адресатом был непосредственно народ, в то же время президент Трамп направил президенту Кавелашвили письмо, адресатом которого является непосредственно правительство Грузии, президент Михаил Кавелашвили, и там он говорил о развитии сотрудничества с руководством Грузии… Конечно, мы очень рады, что из администрации президента США пришло такое письмо, в котором прямо выражается открытость к сотрудничеству", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала. В середине мая Кобахидзе в открытом письме Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства. Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне". В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
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мировая экономика, общество , грузия, сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Экономика, Мировая экономика, Общество , ГРУЗИЯ, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
00:21 28.05.2025
 
Премьер Грузии приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству

Премьер Грузии Кобахидзе приветствовал письмо Трампа об открытости к сотрудничеству

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ТБИЛИСИ, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует полученное грузинской стороной письмо со стороны администрации президента США Дональда Трампа об открытости к сотрудничеству.
Пресс-служба президента Грузии Михаила Кавелашвили во вторник сообщила, что получила поздравительное письмо от Трампа по случаю Дня независимости, который отмечается 26 мая. В опубликованном письме говорится, что администрация Трампа приверженна укреплению мирных двусторонних отношений между странами.
"Интересно, что за эти два дня мы увидели два разных письма, одно из которых было отправлено из государственного департамента, а другое - из администрации президента. Первое письмо было написано "глубинным государством", а второе письмо было составлено в администрации президента Трампа. Существует радикальная разница, и это уже свидетельствует об их противостоянии… В одном письме практически не признавалось правительство, поскольку адресатом был непосредственно народ, в то же время президент Трамп направил президенту Кавелашвили письмо, адресатом которого является непосредственно правительство Грузии, президент Михаил Кавелашвили, и там он говорил о развитии сотрудничества с руководством Грузии… Конечно, мы очень рады, что из администрации президента США пришло такое письмо, в котором прямо выражается открытость к сотрудничеству", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.
В середине мая Кобахидзе в открытом письме Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства. Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне".
В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоГРУЗИЯСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
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