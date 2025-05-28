https://1prime.ru/20250528/premer-857978470.html
Премьер Грузии заявил о поддержке Трампа в отношении законов об иноагентах
Премьер Грузии заявил о поддержке Трампа в отношении законов об иноагентах - 28.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии заявил о поддержке Трампа в отношении законов об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:33+0300
2025-05-28T00:33+0300
2025-05-28T00:33+0300
экономика
мировая экономика
общество
грузия
сша
дональд трамп
usaid
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857978470.jpg?1748381634
ТБИЛИСИ, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской стороной законов об иноагентах.
"Что касается "закона о прозрачности", того же нового закона FARA, у нас есть "зеленый свет" на этот счет (со стороны США - ред.). Я не имею в виду прямые заявления администрации Трампа, я имею в виду те заявления, которые были сделаны в целом на эту тему. Не только заявления, но даже были предприняты прямые эффективные шаги: USAID и NED были напрямую запрещены на том основании, что эти организации, эти фонды занимались пропагандой в других странах, в том числе, той же ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в России), то есть гендерной пропагандой, финансированием революций и так далее. В нашем случае это была, помимо всего прочего, атака на Православную церковь", - заявил премьер в эфире грузинского Первого канала.
Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA).
В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет
грузия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , грузия, сша, дональд трамп, usaid
Экономика, Мировая экономика, Общество , ГРУЗИЯ, США, Дональд Трамп, USAID
Премьер Грузии заявил о поддержке Трампа в отношении законов об иноагентах
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о поддержке Трампом закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской стороной законов об иноагентах.
"Что касается "закона о прозрачности", того же нового закона FARA, у нас есть "зеленый свет" на этот счет (со стороны США - ред.). Я не имею в виду прямые заявления администрации Трампа, я имею в виду те заявления, которые были сделаны в целом на эту тему. Не только заявления, но даже были предприняты прямые эффективные шаги: USAID и NED были напрямую запрещены на том основании, что эти организации, эти фонды занимались пропагандой в других странах, в том числе, той же ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в России), то есть гендерной пропагандой, финансированием революций и так далее. В нашем случае это была, помимо всего прочего, атака на Православную церковь", - заявил премьер в эфире грузинского Первого канала.
Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA).
В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет