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Президент Лаоса попросил генпрокурора передать извинения Путину - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Президент Лаоса попросил генпрокурора передать извинения Путину
Президент Лаоса попросил генпрокурора передать извинения Путину - 28.05.2025, ПРАЙМ
Президент Лаоса попросил генпрокурора передать извинения Путину
Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T06:42+0300
2025-05-28T06:42+0300
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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину. "Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.
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бизнес, общество , россия, рф, лаос, москва, игорь краснов, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Лаос, МОСКВА, Игорь Краснов, Владимир Путин
06:42 28.05.2025
 
Президент Лаоса попросил генпрокурора передать извинения Путину

Президент Лаоса Сисулит попросил генпрокурора передать извинения Путину

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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину.
"Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.
 
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