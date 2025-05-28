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В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях
В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях
Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности по итогам января-апреля продолжают демонстрировать такие направления, как производство... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:49+0300
2025-05-28T19:49+0300
2025-05-28T19:49+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности по итогам января-апреля продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, что говорит сохранении высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах, сообщили в Минпромторге РФ. Как ранее в среду сообщил Росстат, обрабатывающая промышленность за январь-апрель продемонстрировала рост на 4,2% к аналогичному периоду 2024 года. "Наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, производство готовых металлических изделий, а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Данные результаты подтверждают сохранение высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах и направлениях, обеспечивающих национальную безопасность", - говорится в сообщении Минпромторга. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что российским предприятиям в период высокой ключевой ставки ЦБ непросто. Это касается не только обрабатывающей промышленности, но и в целом широкого перечня отраслей экономики. Правительство РФ ежедневно мониторит ситуацию, какие отрасли и предприятия нуждаются в конкретной поддержке.
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минпромторг, высокие технологии, производство, рост
Экономика, Минпромторг, высокие технологии, производство, рост
В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях
Высокий рост производства в высокотехнологичных отраслях сохраняется - Минпромторг РФ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности по итогам января-апреля продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, что говорит сохранении высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах, сообщили в Минпромторге РФ.
Как ранее в среду сообщил Росстат, обрабатывающая промышленность за январь-апрель продемонстрировала рост на 4,2% к аналогичному периоду 2024 года.
"Наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, производство готовых металлических изделий, а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Данные результаты подтверждают сохранение высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах и направлениях, обеспечивающих национальную безопасность", - говорится в сообщении Минпромторга.
Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что российским предприятиям в период высокой ключевой ставки ЦБ непросто. Это касается не только обрабатывающей промышленности, но и в целом широкого перечня отраслей экономики. Правительство РФ ежедневно мониторит ситуацию, какие отрасли и предприятия нуждаются в конкретной поддержке.