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В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях

В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге сообщили о росте производства в высокотехнологичных отраслях

Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности по итогам января-апреля продолжают демонстрировать такие направления, как производство... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:49+0300

2025-05-28T19:49+0300

2025-05-28T19:49+0300

экономика

минпромторг

высокие технологии

производство

рост

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности по итогам января-апреля продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, что говорит сохранении высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах, сообщили в Минпромторге РФ. Как ранее в среду сообщил Росстат, обрабатывающая промышленность за январь-апрель продемонстрировала рост на 4,2% к аналогичному периоду 2024 года. "Наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, производство готовых металлических изделий, а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Данные результаты подтверждают сохранение высоких показателей увеличения объема производств в высокотехнологичных секторах и направлениях, обеспечивающих национальную безопасность", - говорится в сообщении Минпромторга. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что российским предприятиям в период высокой ключевой ставки ЦБ непросто. Это касается не только обрабатывающей промышленности, но и в целом широкого перечня отраслей экономики. Правительство РФ ежедневно мониторит ситуацию, какие отрасли и предприятия нуждаются в конкретной поддержке.

https://1prime.ru/20250523/minpromtorg--857867525.html

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минпромторг, высокие технологии, производство, рост