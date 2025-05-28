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СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"* - 28.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"*
СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"* - 28.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"*
Власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех сотрудников... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T20:59+0300
2025-05-28T21:35+0300
политика
сша
радио
увольнение
сотрудники
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех сотрудников радиостанции. "Сотрудники ожидают, что уведомления об увольнении будут отправлены на этой неделе всем штатным работникам", - отмечает издание. По его данным, эти увольнения охватят 800 сотрудников радиостанции, где ранее под сокращения попали около 600 человек. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки".* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
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сша, радио, увольнение, сотрудники
Политика, США, радио, увольнение, сотрудники
20:59 28.05.2025 (обновлено: 21:35 28.05.2025)
 
СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"*

Politico: власти США уволят еще несокращенных сотрудников "Голоса Америки"*

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех сотрудников радиостанции.
"Сотрудники ожидают, что уведомления об увольнении будут отправлены на этой неделе всем штатным работникам", - отмечает издание.
По его данным, эти увольнения охватят 800 сотрудников радиостанции, где ранее под сокращения попали около 600 человек.
Флаг США
Более 1,4 тысячи сотрудников "Голоса Америки"* вернутся к работе, пишут СМИ
3 мая, 16:25
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки".
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
 
ПолитикаСШАрадиоувольнениесотрудники
 
 
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