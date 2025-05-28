https://1prime.ru/20250528/propaganda-858004191.html

СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"*

СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"* - 28.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о дальнейшей судьбе оставшихся сотрудников "Голоса Америки"*

Власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех сотрудников... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T20:59+0300

2025-05-28T20:59+0300

2025-05-28T21:35+0300

политика

сша

радио

увольнение

сотрудники

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех сотрудников радиостанции. "Сотрудники ожидают, что уведомления об увольнении будут отправлены на этой неделе всем штатным работникам", - отмечает издание. По его данным, эти увольнения охватят 800 сотрудников радиостанции, где ранее под сокращения попали около 600 человек. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки".* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://1prime.ru/20250503/sotrudniki-857245207.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, радио, увольнение, сотрудники