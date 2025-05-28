https://1prime.ru/20250528/putin-857977249.html
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена - 28.05.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:18+0300
2025-05-28T00:18+0300
2025-05-28T00:18+0300
экономика
мировая экономика
общество
йемен
москва
рф
владимир путин
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857977249.jpg?1748380704
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.
Аль-Алими пришёл к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти - Совета президентского руководства, куда вошли ведущие политики северного и южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году.
По информации Йеменского информационного агентства Saba во время встречи в мае с временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым, когда, в частности, обсуждалась повестка дня официального визита главы Йемена в РФ, аль-Алими "высоко оценил неизменную позицию России на всех международных форумах в поддержку йеменского народа, его международно признанных властей и национальных институтов".
Кроме того, как передает агентство, он "высоко оценил давние двусторонние отношения между Республикой Йемен и Российской Федерацией и общее желание продвигать их к более широким горизонтам плодотворного сотрудничества и координации в различных областях".
Как рассказал РИА Новости йеменский источник, ожидается, что аль-Алими обсудит в Москве такие вопросы, как "укрепление сотрудничества между Россией и Йеменом, возможную поддержку со стороны РФ властей Йемена и ее потенциальную роль в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене".
Москва выступает за комплексное урегулирование йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, сообщал российский МИД.
йемен
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , йемен, москва, рф, владимир путин, оон, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЙЕМЕН, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, ООН, МИД
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
Путин проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.
Аль-Алими пришёл к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти - Совета президентского руководства, куда вошли ведущие политики северного и южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году.
По информации Йеменского информационного агентства Saba во время встречи в мае с временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым, когда, в частности, обсуждалась повестка дня официального визита главы Йемена в РФ, аль-Алими "высоко оценил неизменную позицию России на всех международных форумах в поддержку йеменского народа, его международно признанных властей и национальных институтов".
Кроме того, как передает агентство, он "высоко оценил давние двусторонние отношения между Республикой Йемен и Российской Федерацией и общее желание продвигать их к более широким горизонтам плодотворного сотрудничества и координации в различных областях".
Как рассказал РИА Новости йеменский источник, ожидается, что аль-Алими обсудит в Москве такие вопросы, как "укрепление сотрудничества между Россией и Йеменом, возможную поддержку со стороны РФ властей Йемена и ее потенциальную роль в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене".
Москва выступает за комплексное урегулирование йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, сообщал российский МИД.