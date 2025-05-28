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Путин проведет заседание Совета по развитию спорта

Путин проведет заседание Совета по развитию спорта - 28.05.2025, ПРАЙМ

Путин проведет заседание Совета по развитию спорта

Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое будет посвящено вопросам... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое будет посвящено вопросам развития адаптивного спорта, в том числе повышению доступности занятий физической культурой для ветеранов СВО. В ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, в том числе повышение доступности занятий адаптивной физической культуры и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов боевых действий - участников СВО, изменения в законодательстве в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и новые возможности, которые создаются благодаря этим изменениям. Кроме того, как сообщили в Кремле, на заседании обсудят ситуацию с качеством протезно-ортопедической помощи в России, оказываемой людям с ограниченными возможностями здоровья, а также решение проблемы дефицита кадров в сфере адаптивного спорта. Также в ходе заседания будут презентованы объекты в разных регионах России, где созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Заседание пройдет в режиме видеосвязи. В мероприятии примут участие помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин; вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; губернатор Тульской области, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Дмитрий Миляев; министр спорта РФ Михаил Дегтярев; руководитель ФМБА Вероника Скворцова; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители общероссийских спортивных организаций. О решении посвятить заседание Совета при президенте развитию адаптивного спорта в России Путин сообщил в декабре прошлого года в ходе церемонии вручения государственных награда российским паралимпийцам. Глава государства подчеркивал необходимость предпринимать дополнительные шаги, чтобы вовлечь людей с инвалидностью в занятия физкультурой и спортом и обратил внимание, что спорт можно эффективно использовать для возвращения к мирной жизни участников специальной военной операции. Президент также отмечал, что немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты. Указом главы государства мероприятия по развитию адаптивного спорта предусмотрены в госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта". Для развития спорта, в том числе и адаптивного, недостаточно только усилий властей. Путин отмечал необходимость привлечения бизнеса и общества для достижения намеченных целей по развитию спорта в РФ.

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бизнес, россия, рф, москва, тульская область, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий чернышенко