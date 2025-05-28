https://1prime.ru/20250528/putin-857984060.html
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности - 28.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности
Президент России Владимир Путин заявил о важности того, чтобы Евразия была пространством мира и стабильности. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T09:49+0300
2025-05-28T09:49+0300
2025-05-28T09:49+0300
россия
мировая экономика
евразия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о важности того, чтобы Евразия была пространством мира и стабильности. "Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития", - сказал Путин в видеообращении к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
https://1prime.ru/20250527/putin-857967213.html
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россия, мировая экономика, евразия, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРАЗИЯ, Владимир Путин
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности
Путин: важно сделать Евразию пространством мира и стабильности
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о важности того, чтобы Евразия была пространством мира и стабильности.
"Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития", - сказал Путин в видеообращении к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
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