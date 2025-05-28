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В Германии назвали сроки первых поставок дальнобойных ракет Киеву
В Германии назвали сроки первых поставок дальнобойных ракет Киеву - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали сроки первых поставок дальнобойных ракет Киеву
Украина получит первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, уже через несколько недель, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:09+0300
2025-05-28T22:09+0300
2025-05-28T22:40+0300
вооружения
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украина получит первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, уже через несколько недель, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее минобороны ФРГ заявило о подписании между Писториусом и Умеровым соглашения о финансировании производства дальнобойного оружия. "Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины – первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", - говорится в заявлении минобороны Германии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, военная помощь украине, ракеты
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине, ракеты
В Германии назвали сроки первых поставок дальнобойных ракет Киеву
МО Германии: ВСУ получат первые дальнобойные системы через несколько недель
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украина получит первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, уже через несколько недель, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее минобороны ФРГ заявило о подписании между Писториусом и Умеровым соглашения о финансировании производства дальнобойного оружия.
"Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины – первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", - говорится в заявлении минобороны Германии.
Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.