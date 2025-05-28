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Регионы заработали рекордные доходы от размещения средств на депозитах

Регионы заработали рекордные доходы от размещения средств на депозитах - 28.05.2025, ПРАЙМ

Регионы заработали рекордные доходы от размещения средств на депозитах

Российские регионы заработали рекордные доходы от размещения временно свободных средств на банковских депозитах в 2024 году благодаря высокой ставке ЦБ,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские регионы заработали рекордные доходы от размещения временно свободных средств на банковских депозитах в 2024 году благодаря высокой ставке ЦБ, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "На фоне высокой ключевой ставки доходы региональных бюджетов от размещения средств на счетах в 2024-м выросли к уровню 2023 года в 1,8 раза – с 0,3 триллиона до рекордных 0,6 триллиона рублей", - говорится в документе. Самостоятельно размещать остатки средств бюджетов на банковских депозитах сейчас могут только регионы, обладающие достаточно высоким уровнем финансовой самостоятельности: то есть, если расчетная доля трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в их бюджетах в течение двух из трех последних лет не превышала 20% от объема собственных доходов. В 2025 году такое право имеют 28 регионов – на три больше, чем в 2024 году, но на 15 меньше, чем в 2021 году. Остальные субъекты РФ, которые не соответствуют указанному критерию, могут держать остатки средств только на Едином казначейском счете, которыми управляет Федеральное казначейство. При этом фактически, если на счетах Федерального казначейства та или иная сумма была у всех регионов на начало 2025 года, то остатками на депозитах располагало только девять субъектов РФ, отмечают аналитики. "Это регионы с повышенной бюджетной автономией, причем данные субъекты РФ отдают приоритет именно депозитам: у каждого из них не менее половины остатков хранится на депозитах", - говорится в обзоре. В частности, у пяти регионов - городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстана, Ленинградской и Сахалинской областей - депозиты занимают более 80% остатков. "Почти 70% депозитных вложений остатков приходится только на Москву", - говорится в документе. "Интерес к депозитам со стороны регионов сохранится на ограниченном уровне, в том числе потому, что использование данного инструмента требует проведения дополнительных работ и задействования компетентных команд, при этом разница по доходности по сравнению с казначейским счетом относительно невысокая", - прогнозируют эксперты.

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