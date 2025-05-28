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"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности
"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности
Российские регионы к началу текущего года накопили значительный запас ликвидности, которую смогут использовать для непредвиденных расходных обязательств,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:21+0300
2025-05-28T00:21+0300
экономика
финансы
россия
москва
рф
самарская область
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские регионы к началу текущего года накопили значительный запас ликвидности, которую смогут использовать для непредвиденных расходных обязательств, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Текущее законодательство и обстоятельства побуждают регионы резервировать средства для выполнения непредвиденных расходных обязательств, что позволяет более гибко решать задачи управления бюджетом", - говорится в документе. В частности, власти регионов в обязательном порядке формируют резервные фонды, общий объем которых, по данным аналитиков, на текущий год составляет порядка 0,4 триллиона рублей. Однако еще более значительную сумму – почти 2,9 триллиона рублей на 1 января 2025 года субъекты РФ накопили в виде остатков средств на счетах бюджета и депозитах. "Относительно утвержденных бюджетных расходов на текущий год это составляет 12,6% – одно из наиболее высоких значений запаса ликвидности за последние годы", - говорится в документе. Также часть регионов обособила резервные фонды на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В отдельных регионах созданы резервные фонды его руководителей (например, резервный фонд главы Чеченской Республики и резервный фонд губернатора Самарской области). Кроме того, в ряде регионов формируются собственные резервные фонды, предназначенные для финансового обеспечения расходных обязательств в случае недостаточности доходов, например, если они снизились на фоне кризиса. "Таким образом, у регионов есть инструменты для создания резервов, и это увеличивает надежность в финансовом обеспечении расходных обязательств", - говорится в документе.
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финансы, россия, москва, рф, самарская область
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Самарская область
00:21 28.05.2025
 
"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности

"Эксперт РА": регионы накопили значительный запас ликвидности для непредвиденных расходов

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские регионы к началу текущего года накопили значительный запас ликвидности, которую смогут использовать для непредвиденных расходных обязательств, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Текущее законодательство и обстоятельства побуждают регионы резервировать средства для выполнения непредвиденных расходных обязательств, что позволяет более гибко решать задачи управления бюджетом", - говорится в документе.
В частности, власти регионов в обязательном порядке формируют резервные фонды, общий объем которых, по данным аналитиков, на текущий год составляет порядка 0,4 триллиона рублей.
Однако еще более значительную сумму – почти 2,9 триллиона рублей на 1 января 2025 года субъекты РФ накопили в виде остатков средств на счетах бюджета и депозитах. "Относительно утвержденных бюджетных расходов на текущий год это составляет 12,6% – одно из наиболее высоких значений запаса ликвидности за последние годы", - говорится в документе.
Также часть регионов обособила резервные фонды на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В отдельных регионах созданы резервные фонды его руководителей (например, резервный фонд главы Чеченской Республики и резервный фонд губернатора Самарской области).
Кроме того, в ряде регионов формируются собственные резервные фонды, предназначенные для финансового обеспечения расходных обязательств в случае недостаточности доходов, например, если они снизились на фоне кризиса.
"Таким образом, у регионов есть инструменты для создания резервов, и это увеличивает надежность в финансовом обеспечении расходных обязательств", - говорится в документе.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАРФСамарская область
 
 
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