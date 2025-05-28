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Решение принять роды в московском метро учтут при вступительных экзаменах

Решение принять роды в московском метро учтут при вступительных экзаменах - 28.05.2025, ПРАЙМ

Решение принять роды в московском метро учтут при вступительных экзаменах

Решительность и профессионализм девушки-ординатора, которая приняла роды в столичном метро, будут учтены при проведении вступительных экзаменов в аспирантуру,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T04:22+0300

2025-05-28T04:22+0300

2025-05-28T04:22+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Решительность и профессионализм девушки-ординатора, которая приняла роды в столичном метро, будут учтены при проведении вступительных экзаменов в аспирантуру, следует из ответа директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Романа Шмакова на обращение депутата Госдумы Дмитрия Гусева, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Шестнадцатого мая Гусев направил обращение Роману Шмакову, а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, на бюджетное обучение. "Решительность и профессионализма ординатора ГБУЗ Московской области МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марии Блажко, проявленные при принятии родов на станции метро "Чистые пруды" будет учтена при проведении вступительных испытаний", - сказано в ответе. Также отмечается, что на 2025-2026 год в учреждении предусмотрено одно бюджетное место, и поступление в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний для всех абитуриентов. В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что девушка проявила невероятное мужество и мастерство, помогая новой жизни появиться на свет в экстремальных условиях. "Страна должна гордиться таким специалистом и обязательно учесть ее заслуги при возможном переводе на бюджет", - добавил он. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом. Четырнадцатого мая Гусев встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Политик также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору.

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общество , бизнес, московская область, москва, дмитрий гусев, андрей воробьев, госдума