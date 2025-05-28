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Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза
Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза - 28.05.2025, ПРАЙМ
Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза
Объем собственного производства промышленной робототехники в России в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщается в презентации... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:44+0300
2025-05-28T15:44+0300
промышленность
россия
михаил мишустин
минпромторг
робототехника
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем собственного производства промышленной робототехники в России в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщается в презентации Минпромторга РФ, с которой ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Металлообработка-2025" в Москве. "7,6 миллиарда рублей - внутреннее производство промышленной робототехники в 2024 году. Рост в 4,5 раза (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей)", - значится в презентации. Министр промышленности РФ Антон Алиханов сообщил Мишустину, что рынок робототехники очень сильно растет. "Мы считаем, что важно поддержать и производителей, и интеграторов", - подчеркнул министр. В целом российский рынок робототехники оценивается Минпромторгом по итогам 2024 года в 10,3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в предыдущем году. Что касается станкоинструментальной продукции, объем рынка, по данным Минпромторга, с 2020 года увеличился втрое - до 433 миллиардов рублей в 2024 году. Из них около 30% приходится на станки отечественного производства. Выпуск станкоинструментальной продукции в РФ за последние пять лет также утроился, составив по итогам прошлого года 131,5 миллиарда рублей.
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промышленность, россия, михаил мишустин, минпромторг, робототехника
Промышленность, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минпромторг, Робототехника
15:44 28.05.2025
 
Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза

Минпромторг: объем производства промышленной робототехники в РФ составил 7,6 млрд рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем собственного производства промышленной робототехники в России в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщается в презентации Минпромторга РФ, с которой ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Металлообработка-2025" в Москве.
"7,6 миллиарда рублей - внутреннее производство промышленной робототехники в 2024 году. Рост в 4,5 раза (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей)", - значится в презентации.
Министр промышленности РФ Антон Алиханов сообщил Мишустину, что рынок робототехники очень сильно растет. "Мы считаем, что важно поддержать и производителей, и интеграторов", - подчеркнул министр.
В целом российский рынок робототехники оценивается Минпромторгом по итогам 2024 года в 10,3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в предыдущем году.
Что касается станкоинструментальной продукции, объем рынка, по данным Минпромторга, с 2020 года увеличился втрое - до 433 миллиардов рублей в 2024 году. Из них около 30% приходится на станки отечественного производства. Выпуск станкоинструментальной продукции в РФ за последние пять лет также утроился, составив по итогам прошлого года 131,5 миллиарда рублей.
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ПромышленностьРОССИЯМихаил МишустинМинпромторгРобототехника
 
 
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