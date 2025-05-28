https://1prime.ru/20250528/robototekhnika-857995324.html

Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза

Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза - 28.05.2025, ПРАЙМ

Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза

Объем собственного производства промышленной робототехники в России в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщается в презентации... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:44+0300

2025-05-28T15:44+0300

2025-05-28T15:44+0300

промышленность

россия

михаил мишустин

минпромторг

робототехника

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем собственного производства промышленной робототехники в России в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщается в презентации Минпромторга РФ, с которой ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Металлообработка-2025" в Москве. "7,6 миллиарда рублей - внутреннее производство промышленной робототехники в 2024 году. Рост в 4,5 раза (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей)", - значится в презентации. Министр промышленности РФ Антон Алиханов сообщил Мишустину, что рынок робототехники очень сильно растет. "Мы считаем, что важно поддержать и производителей, и интеграторов", - подчеркнул министр. В целом российский рынок робототехники оценивается Минпромторгом по итогам 2024 года в 10,3 миллиарда рублей - на треть больше, чем в предыдущем году. Что касается станкоинструментальной продукции, объем рынка, по данным Минпромторга, с 2020 года увеличился втрое - до 433 миллиардов рублей в 2024 году. Из них около 30% приходится на станки отечественного производства. Выпуск станкоинструментальной продукции в РФ за последние пять лет также утроился, составив по итогам прошлого года 131,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250527/putin-857965125.html

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промышленность, россия, михаил мишустин, минпромторг, робототехника