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Межгосударственные отношения России и Йемена

Межгосударственные отношения России и Йемена - 28.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Йемена

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими, который будет... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:27+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими, который будет находиться в РФ с визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Йемена. Дипломатические отношения между СССР и Йеменом (Йеменское Мутаваккилийское Королевство) были установлены 1 ноября 1928 года в соответствии с подписанным тогда в Сане двусторонним Договором о дружбе и торговле. 31 октября 1955 года данный документ был пролонгирован. 30 декабря 1991 года Йеменская Республика (ЙР), образованная в мае 1990 года в результате добровольного объединения Йеменской Арабской Республики (ЙАР) и Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ), заявила об официальном признании Российской Федерации. С 12 декабря 2017 года по соображениям безопасности временно приостановлено российское дипломатическое присутствие в Йемене. Аппарат посольства временно функционирует из Эр-Рияда. Советский Союз оказывал огромную социально-экономическую, техническую и гуманитарную поддержку, особенно это касается Народно-Демократической Республики Йемен. При содействии советских специалистов в НДРЙ, как и в ЙАР, были построены многие промышленные и инфраструктурные объекты. Десятки тысяч йеменцев получили высшее образование в нашей стране, а многие отечественные преподаватели, врачи и инженеры не одно десятилетие проработали как в ЙАР, так и НДРЙ. С начала 1990-х годов уже современная Россия сохранила все традиции нашей дружбы и продолжила курс на укрепление сотрудничества теперь уже с объединенной Йеменской Республикой. В 2002 году была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и сотрудничества между Российской Федерацией и Йеменской Республикой. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех неоднократно посещал нашу страну (СССР – в 1981 и 1984 годах, Российскую Федерацию – в 2002, 2004, 2009 и 2010 годах). 1-4 апреля 2013 года состоялся официальный визит в Россию президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. После начала в Йемене в марте 2015 года вооруженного противостояния и дезинтеграции институтов йеменского государства двустороннее взаимодействие между Россией и Йеменом значительно сократилось. В феврале 2016 года для участия в третьем заседании Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС) Москву посетил заместитель председателя совета министров, министр иностранных дел Йемена Абдельмалик Аль-Махляфи. Состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. В августе 2016 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе своей рабочей поездки в Джидду (Саудовская Аравия) провел встречу с Абдельмаликом Аль-Махляфи. В феврале 2017 года в рамках четвертого заседания РАФС в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Абдельмаликом Аль-Махляфи. В марте 2017 года спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади "на полях" саммита Лиги арабских государств в Аммане (Иордания). В декабре 2017 года Михаил Богданов в рамках рабочей поездки в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) был принят президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади, а также провел встречи с вице-президентом Йемена Али Мохсеном, заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом Аль-Махляфи. В январе 2018 года Абдельмалик Аль-Махляфи посетил Москву, где прошла встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 апреля 2018 года в Дахране (Саудовская Аравия) накануне открытия 29-го саммита Лиги арабских государств состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади. 26 февраля 2019 года заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин провел встречу с премьер-министром Йемена Майном Саидом в Женеве "на полях" Международной конференции высокого уровня по гуманитарному кризису в Йемене. 15 апреля 2019 года глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Йемена Халедом Аль-Ямани, прибывшим в Москву для участия в 5-й сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества. 26 мая 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йеменской Республики Ахмедом Бен Мубараком в Сочи. 21 сентября 2023 года Сергей Лавров встретился с председателем руководящего президентского совета (РПС) Йемена Рашадом Аль-Алими "на полях" 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26-29 февраля 2024 года председатель совета министров, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Ахмед Бен Мубарак находился в Москве с официальным визитом. В ходе поездки у него состоялись встреча с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, переговоры с Сергеем Лавровым, беседы с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. 27 августа 2024 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. 19 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров принял заместителя председателя руководящего президентского совета Йемена Тарека Салеха, находящегося в Москве с рабочим визитом. 26 сентября глава МИД России Сергей Лавров встретился с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 16 мая 2025 года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани в Багдаде (Ирак) накануне 34-го саммита Лиги арабских государств. Москва придерживается принципиальной позиции в пользу безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН. Постоянная российско-йеменская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) учреждена в 1991 году. Ни одного заседания не проводилось. В мае и декабре 2014 года в Сане и Адене состоялись две рабочие встречи сопредседателей комиссии. В связи с началом вооруженного конфликта в Йемене работа Комиссии была приостановлена. 27 сентября 2024 года в Москве "на полях" Международного форума "Российская энергетическая неделя" состоялась первая с 2014 года рабочая встреча сопредседателей МПК. Стороны обсудили весь комплекс вопросов многопланового российско-йеменского партнерства. Особое внимание было уделено углублению торгово-экономического сотрудничества и расширению взаимодействия по линии ТЭК. Перспективным обозначено сотрудничество в сфере модернизации существующих генерирующих мощностей, промышленности, сельского хозяйства. Стороны договорились о проведении первого заседания МПК в Йемене в 2025 году. В 2021 году товарооборот России с Йеменом составил 234,5 миллиона долларов, уменьшившись на 1,68% (около 4 миллионов долларов) по сравнению с 2020 годом. Экспорт России в Йемен составил 234,3 миллиона долларов, уменьшившись на 1,63% (3,8 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. Импорт России из Йемена составил 157 тысяч долларов, уменьшившись на 43,37% (120,4 тысячи долларов) по сравнению с 2020 годом. В структуре экспорта России в Йемен в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства. В структуре импорта России из Йемена в 2021 году (и в 2020 году) основу составили текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, драгоценные металлы и камни, машины, оборудование и транспортные средства. В 2024 году двусторонний товарооборот вырос на 90% по сравнению с 2023 и 2022 годами. Среди перспективных отраслей сотрудничества России и Йемена – энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых. Россия традиционно интересна для Йемена как партнер в сфере развития инфраструктурных и логистических проектов. В довоенный период (2013-2014) российские специалисты вели реконструкцию ТЭС в Адене, а также параллельно разрабатывали проекты строительства ТЭС в Ходейде и Мохе, развития сети автомобильных дорог в стране. В условиях затяжного конфликта реализация этих инициатив отложена на неопределенный срок, но договоренность между российскими и йеменскими подрядчиками сохраняется. Поддерживаются контакты между военными ведомствами. Большинство офицеров, которые в настоящее время служат в вооруженных силах и других силовых структурах Йеменской Республики, получили образование в СССР либо в Российской Федерации. В 2009 году Йемен объявил о готовности закупать у России истребители, вертолеты и колесную технику. Аналогичные договоренности были достигнуты и в 2013-2014 годы – к тому моменту Рособоронэкспорт предполагал осуществить заказ до конца 2021 года. Однако ввиду действующего с 2015 года оружейного эмбарго, эти контракты заморожены. Кроме того, Йемен занимает выгодное стратегическое положение в регионе и приобретает особую важность в контексте обеспечения долгосрочных интересов России на Ближнем Востоке. Российская сторона по-прежнему заинтересована в использовании йеменских морских портов в качестве перевалочных баз для своего военного и торгового флотов. Особый интерес в данном случае представляет архипелаг Сокотра – о планах восстановить здесь морскую базу Минобороны России заявляло еще в 2009 года. При этом Россия все еще имеет возможность разместить свои военные базы в Йемене, выбрав в качестве точки базирования своих кораблей Аден. Россия остается надежным партнером Йемена в вопросах подготовки военных специалистов и гражданских служащих. По оценкам ФГБУ "Главэкспертцентр", за полтора десятилетия сотрудничества в этой области (2004-2020) высшее образование в России получили более 50 тысяч человек. Важнейшей составляющей российского содействия Йемену является высшее и среднее специальное образование, включая квоты на бесплатное обучение в России йеменских студентов, которые на постоянной основе выделяет правительство РФ. В настоящее время в российских вузах обучаются 1484 гражданина Йемена, из которых 320 человек – за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством России для иностранных студентов, 1164 – на договорной основе. Особой популярностью у йеменских абитуриентов, подающих заявки на обучение в России, пользуются медицинские специальности. Россия реализует ряд мероприятий по содействию развитию Йемена. В частности, Россия оказывает йеменцам гуманитарную помощь, на достаточно регулярной основе осуществляются поставки продовольствия, в том числе муки. Кроме того, несмотря на состояние вооруженного конфликта, в йеменских госпиталях продолжает работать большое число российских медиков.

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