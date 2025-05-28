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В России розничное кредитование в апреле упало на 54% - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/rossija-857979480.html
В России розничное кредитование в апреле упало на 54%
В России розничное кредитование в апреле упало на 54% - 28.05.2025, ПРАЙМ
В России розничное кредитование в апреле упало на 54%
Объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле упал на 54% в годовом выражении и достиг 733 миллиардов рублей, количество выдач снизилось на 57% - до... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T03:34+0300
2025-05-28T03:34+0300
финансы
банки
экономика
москва
московская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле упал на 54% в годовом выражении и достиг 733 миллиардов рублей, количество выдач снизилось на 57% - до 2,6 миллиона кредитов, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в апреле граждане оформили в банках 2,66 миллиона кредитов на 733,29 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 57%, объем – на 54%. В апреле 2024 года было оформлено 6,12 миллиона кредитов на 1,61 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Согласно данным ОКБ, по сравнению с мартом 2025 года количество выдач сократилось на 5%, объем остался практически без изменений. В марте 2025 года было выдано 2,81 миллиона кредитов на 734,68 миллиарда рублей. Всего за четыре месяца 2025 года было выдано 11,03 миллиона кредитов на 2,65 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 53%, объем – на 52%. С января по апрель 2024 года было выдано 23,24 миллиона кредитов на 5,51 триллиона рублей, сообщает ОКБ. "Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в апреле заняли ипотечные кредиты – 37%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитов наличными опустилась до 28% с 31% в марте. Доля кредитных карт в апреле составила 19% против 20% в марте. Доля автокредитов в общем объеме выдач поднялась до 14% с 13% в марте. POS-кредиты остались на уровне 2%", - также отмечает ОКБ. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в апреле вошли: Москва – 178,98 тысячи кредитов на 76,86 миллиарда рублей, Московская область – 147,06 тысячи кредитов на 53 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 92,74 тысячи кредитов на 36,56 миллиарда рублей, Краснодарский край – 107,24 тысячи кредитов на 28,08 миллиарда рублей и Татарстан – 71,71 тысячи кредитов на 23,32 миллиарда рублей.
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192
40
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финансы, банки, москва, московская область, санкт-петербург
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:34 28.05.2025
 
В России розничное кредитование в апреле упало на 54%

ОКБ: объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле упал на 54%

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле упал на 54% в годовом выражении и достиг 733 миллиардов рублей, количество выдач снизилось на 57% - до 2,6 миллиона кредитов, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в апреле граждане оформили в банках 2,66 миллиона кредитов на 733,29 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 57%, объем – на 54%. В апреле 2024 года было оформлено 6,12 миллиона кредитов на 1,61 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Согласно данным ОКБ, по сравнению с мартом 2025 года количество выдач сократилось на 5%, объем остался практически без изменений. В марте 2025 года было выдано 2,81 миллиона кредитов на 734,68 миллиарда рублей.
Всего за четыре месяца 2025 года было выдано 11,03 миллиона кредитов на 2,65 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 53%, объем – на 52%. С января по апрель 2024 года было выдано 23,24 миллиона кредитов на 5,51 триллиона рублей, сообщает ОКБ.
"Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в апреле заняли ипотечные кредиты – 37%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитов наличными опустилась до 28% с 31% в марте. Доля кредитных карт в апреле составила 19% против 20% в марте. Доля автокредитов в общем объеме выдач поднялась до 14% с 13% в марте. POS-кредиты остались на уровне 2%", - также отмечает ОКБ.
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в апреле вошли: Москва – 178,98 тысячи кредитов на 76,86 миллиарда рублей, Московская область – 147,06 тысячи кредитов на 53 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 92,74 тысячи кредитов на 36,56 миллиарда рублей, Краснодарский край – 107,24 тысячи кредитов на 28,08 миллиарда рублей и Татарстан – 71,71 тысячи кредитов на 23,32 миллиарда рублей.
 
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