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Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью
Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью - 28.05.2025, ПРАЙМ
Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью
Россияне в 2025 году стали больше интересоваться вакансиями, где предусмотрена частичная занятость - число откликов на них за год выросло на 87%, тогда как... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T07:06+0300
2025-05-28T07:06+0300
бизнес
экономика
россия
омская область
московская область
красноярский край
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году стали больше интересоваться вакансиями, где предусмотрена частичная занятость - число откликов на них за год выросло на 87%, тогда как количество вакансий увеличилось только на 7%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Популярность вакансий с частичной занятостью растет с 2022 года. ... На сегодняшний день, когда большинство компаний приостановило новый наем сотрудников, и количество вакансий на рынке труда снизилось, ситуация изменилась, и для некоторых организаций набор временных работников стал частью бизнес-модели. Таким образом, за год число вакансий с частичной занятостью увеличилось на 7%. При этом, благодаря активному поиску временных сотрудников в минувшие два года, за последний год значительно увеличилось количество откликов на такие вакансии - на 87%", - сказано в исследовании. Там же отмечается, что два года назад наем сотрудников для временной занятости был необходим в пиковые загрузки: новогодние распродажи или туристический сезон, когда работодатели активно ищут сезонных работников на пляжи, в гостевые дома и гостиницы, для уличной торговли, либо для работы в парках. А за последний год красно увеличилось количество предложений работы с частичной занятостью для курьеров, официантов, поваров, барменов, пекарей, продавцов-консультантов. Курьеры являются лидерами спроса на частичное трудоустройство среди работодателей, резюмировали аналитики. Так, например, число вакансий доставщиков в Омской области за год выросло в четыре раза, в Московской области - в три раза, в Новосибирской области - в 2,9 раза, а в Красноярском крае - в 2,3 раза. "В топ наиболее высокооплачиваемых вакансий с временной занятостью попали автокурьеры (до 150 тысяч рублей), повара (до 150 тысяч рублей), водители с личным легковым автомобилем (до 145 тысяч рублей), сборщики товаров, комплектовщики, кладовщики в супермаркетах преимущественно в столице (до 130 тысяч рублей), водители-экспедиторы (до 125 тысяч рублей), менеджеры продаж (до 110 тысяч рублей), специалисты по подключению интернет-оборудования (до 110 тысяч рублей)", - сказано в исследовании.
омская область
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
бизнес, россия, омская область, московская область, красноярский край
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Омская область, Московская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
07:06 28.05.2025
 
Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью

"Зарплата.ру": россияне стали больше интересоваться частичной занятостью

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году стали больше интересоваться вакансиями, где предусмотрена частичная занятость - число откликов на них за год выросло на 87%, тогда как количество вакансий увеличилось только на 7%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Популярность вакансий с частичной занятостью растет с 2022 года. ... На сегодняшний день, когда большинство компаний приостановило новый наем сотрудников, и количество вакансий на рынке труда снизилось, ситуация изменилась, и для некоторых организаций набор временных работников стал частью бизнес-модели. Таким образом, за год число вакансий с частичной занятостью увеличилось на 7%. При этом, благодаря активному поиску временных сотрудников в минувшие два года, за последний год значительно увеличилось количество откликов на такие вакансии - на 87%", - сказано в исследовании.
Там же отмечается, что два года назад наем сотрудников для временной занятости был необходим в пиковые загрузки: новогодние распродажи или туристический сезон, когда работодатели активно ищут сезонных работников на пляжи, в гостевые дома и гостиницы, для уличной торговли, либо для работы в парках. А за последний год красно увеличилось количество предложений работы с частичной занятостью для курьеров, официантов, поваров, барменов, пекарей, продавцов-консультантов.
Курьеры являются лидерами спроса на частичное трудоустройство среди работодателей, резюмировали аналитики. Так, например, число вакансий доставщиков в Омской области за год выросло в четыре раза, в Московской области - в три раза, в Новосибирской области - в 2,9 раза, а в Красноярском крае - в 2,3 раза.
"В топ наиболее высокооплачиваемых вакансий с временной занятостью попали автокурьеры (до 150 тысяч рублей), повара (до 150 тысяч рублей), водители с личным легковым автомобилем (до 145 тысяч рублей), сборщики товаров, комплектовщики, кладовщики в супермаркетах преимущественно в столице (до 130 тысяч рублей), водители-экспедиторы (до 125 тысяч рублей), менеджеры продаж (до 110 тысяч рублей), специалисты по подключению интернет-оборудования (до 110 тысяч рублей)", - сказано в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОмская областьМосковская областьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
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