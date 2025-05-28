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Каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, показал опрос - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, показал опрос
Каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, показал опрос - 28.05.2025, ПРАЙМ
Каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, показал опрос
Каждый четвертый россиянин хотел бы возглавить компанию, в которой работает, а чаще всего об этом мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T04:16+0300
2025-05-28T04:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин хотел бы возглавить компанию, в которой работает, а чаще всего об этом мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы возглавить компанию, в которой работает. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 35% представителей сильной половины и лишь 18% работающих россиянок", - показало исследование, для которого опросили 3 000 респондентов. Отмечается, что среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (36%), специалисты по клиентскому обслуживанию (33%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (11%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 9%). Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего. Так, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, - только 23%. По данным аналитиков, за последние 2 года число желающих возглавить свою компанию заметно увеличилось среди менеджеров по работе с клиентами (на 13 процентных пунктов по сравнению с результатами исследования 2023 года), логистов, менеджеров по продажам и юристов (больше на 9 процентных пунктов в каждой профессии). А вот у маркетологов, напротив, амбиций стало меньше (минус 6 процентных пунктов за 2 года).
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192
40
192
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40
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40
бизнес
Бизнес
04:16 28.05.2025
 
Каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, показал опрос

SuperJob: каждый четвертый россиянин хочет возглавить компанию, в которой работает

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин хотел бы возглавить компанию, в которой работает, а чаще всего об этом мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы возглавить компанию, в которой работает. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 35% представителей сильной половины и лишь 18% работающих россиянок", - показало исследование, для которого опросили 3 000 респондентов.
Отмечается, что среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (36%), специалисты по клиентскому обслуживанию (33%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (11%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 9%).
Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего. Так, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, - только 23%.
По данным аналитиков, за последние 2 года число желающих возглавить свою компанию заметно увеличилось среди менеджеров по работе с клиентами (на 13 процентных пунктов по сравнению с результатами исследования 2023 года), логистов, менеджеров по продажам и юристов (больше на 9 процентных пунктов в каждой профессии). А вот у маркетологов, напротив, амбиций стало меньше (минус 6 процентных пунктов за 2 года).
 
Бизнес
 
 
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