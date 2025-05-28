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Москалькова рассказал о работе по возвращению курян из Сум - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Москалькова рассказал о работе по возвращению курян из Сум
Москалькова рассказал о работе по возвращению курян из Сум - 28.05.2025, ПРАЙМ
Москалькова рассказал о работе по возвращению курян из Сум
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T20:15+0300
2025-05-28T20:15+0300
политика
татьяна москалькова
возвращение
россия
граждане
украина
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 курян. В среду в Москве Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена "1000 на 1000" жителями Курской области. "Сегодня 34 жителя Курской области Суджанского района находятся в Сумах. Мы постоянно работаем и с Международным комитетом Красного Креста, и с украинской стороной для того, чтобы их жизни были сохранены и они были возвращены на Родину", - сказала Москалькова в ходе встречи. По её словам, возмутительно, что ни в чем не повинные люди удерживаются украинской стороной в Сумах. "Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть - это женщины, в том числе пожилые женщины", - отметила федеральный омбудсмен. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "1 тысяча на 1 тысячу".
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татьяна москалькова, возвращение, россия, граждане, украина
Политика, Татьяна Москалькова, возвращение, РОССИЯ, граждане, УКРАИНА
20:15 28.05.2025
 
Москалькова рассказал о работе по возвращению курян из Сум

Москалькова: РФ работает с МККК и Украиной по возвращению из Сум 34 курян

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 курян.
В среду в Москве Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена "1000 на 1000" жителями Курской области.
"Сегодня 34 жителя Курской области Суджанского района находятся в Сумах. Мы постоянно работаем и с Международным комитетом Красного Креста, и с украинской стороной для того, чтобы их жизни были сохранены и они были возвращены на Родину", - сказала Москалькова в ходе встречи.
По её словам, возмутительно, что ни в чем не повинные люди удерживаются украинской стороной в Сумах.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000
25 мая, 12:23
"Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть - это женщины, в том числе пожилые женщины", - отметила федеральный омбудсмен.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "1 тысяча на 1 тысячу".
 
ПолитикаТатьяна МоскальковавозвращениеРОССИЯгражданеУКРАИНА
 
 
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