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Комитет Госдумы поддержал проект о внедрении цифрового рубля в бюджет
Комитет Госдумы поддержал проект о внедрении цифрового рубля в бюджет - 28.05.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал проект о внедрении цифрового рубля в бюджет
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:49+0300
2025-05-28T10:49+0300
2025-05-28T10:49+0300
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финансы
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госдума
цифровой рубль
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ внесен правительством России. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Законопроект дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. Согласно законопроекту, в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. При этом конкретная дата не указана. Президент России поручал предусмотреть такую возможность с 1 октября текущего года. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета, а также при осуществлении платежей в бюджетную систему РФ (то есть при формировании доходной части бюджетов разных уровней) и переводе средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. С 1 июля 2027 года цифровой рубль можно будет использовать для расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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финансы, россия, госдума, цифровой рубль
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Комитет Госдумы поддержал проект о внедрении цифрового рубля в бюджет
Комитет ГД поддержал проект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Документ внесен правительством России. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Законопроект дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
Согласно законопроекту, в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. При этом конкретная дата не указана. Президент России поручал предусмотреть такую возможность с 1 октября текущего года.
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета, а также при осуществлении платежей в бюджетную систему РФ (то есть при формировании доходной части бюджетов разных уровней) и переводе средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям.
С 1 июля 2027 года цифровой рубль можно будет использовать для расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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