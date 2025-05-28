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Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели

Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели - 28.05.2025, ПРАЙМ

Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели

Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта опять спустилась практически до 11 рублей на фоне геополитических надежд,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:41+0300

2025-05-28T17:41+0300

2025-05-28T17:41+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта опять спустилась практически до 11 рублей на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,65 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,196 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,36 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в среду на Мосбирже теряет позиции по отношению к рублю, курс сползал практически до ключевой отметки 11 рублей, однако потом немного отрос. Позитив приходит от геополитических надежд. "Поддержку рублю может оказывать некоторое улучшение фактора геополитики. По данным американских СМИ, Трамп намерен заключить "грандиозную сделку" между США, Россией и Китаем. По мнению журналистов, американский президент хочет соглашения, в рамках которого эти три страны будут доминировать каждая в своей сфере влияния, о чем свидетельствуют его действия и заявления", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, напомнил он. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,25% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 1,1%, до 64,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 99,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В среду налоговый период мая официально завершится, и в дальнейшем курс может вернуться ближе к 11,15 рубля за юань на Мосбирже, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На среду пришелся майский пик фискальных платежей экспортеров, также отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Для этих целей подавляющее большинство компаний должно было обеспечить рублевую ликвидность, в том числе за счет продажи иностранной валюты. Вероятно, в ближайшие сессии курс юаня на Мосбирже будет находиться в диапазоне 10,95–11,15 рубля", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250528/yuan-857987256.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, юань, рынок, торги