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Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/rubl-857999216.html
Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели
Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели - 28.05.2025, ПРАЙМ
Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели
Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта опять спустилась практически до 11 рублей на фоне геополитических надежд,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:41+0300
2025-05-28T17:41+0300
экономика
рубль
юань
рынок
торги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта опять спустилась практически до 11 рублей на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,65 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,196 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,36 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в среду на Мосбирже теряет позиции по отношению к рублю, курс сползал практически до ключевой отметки 11 рублей, однако потом немного отрос. Позитив приходит от геополитических надежд. "Поддержку рублю может оказывать некоторое улучшение фактора геополитики. По данным американских СМИ, Трамп намерен заключить "грандиозную сделку" между США, Россией и Китаем. По мнению журналистов, американский президент хочет соглашения, в рамках которого эти три страны будут доминировать каждая в своей сфере влияния, о чем свидетельствуют его действия и заявления", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, напомнил он. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,25% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 1,1%, до 64,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 99,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В среду налоговый период мая официально завершится, и в дальнейшем курс может вернуться ближе к 11,15 рубля за юань на Мосбирже, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На среду пришелся майский пик фискальных платежей экспортеров, также отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Для этих целей подавляющее большинство компаний должно было обеспечить рублевую ликвидность, в том числе за счет продажи иностранной валюты. Вероятно, в ближайшие сессии курс юаня на Мосбирже будет находиться в диапазоне 10,95–11,15 рубля", - оценивает он.
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рубль, юань, рынок, торги
Экономика, рубль, юань, Рынок, Торги
17:41 28.05.2025
 
Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже в середине недели

Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду уверенно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта опять спустилась практически до 11 рублей на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,08 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,65 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,196 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,36 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань в среду на Мосбирже теряет позиции по отношению к рублю, курс сползал практически до ключевой отметки 11 рублей, однако потом немного отрос. Позитив приходит от геополитических надежд.
"Поддержку рублю может оказывать некоторое улучшение фактора геополитики. По данным американских СМИ, Трамп намерен заключить "грандиозную сделку" между США, Россией и Китаем. По мнению журналистов, американский президент хочет соглашения, в рамках которого эти три страны будут доминировать каждая в своей сфере влияния, о чем свидетельствуют его действия и заявления", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, напомнил он.
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,25% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 1,1%, до 64,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 99,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В среду налоговый период мая официально завершится, и в дальнейшем курс может вернуться ближе к 11,15 рубля за юань на Мосбирже, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
На среду пришелся майский пик фискальных платежей экспортеров, также отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Для этих целей подавляющее большинство компаний должно было обеспечить рублевую ликвидность, в том числе за счет продажи иностранной валюты. Вероятно, в ближайшие сессии курс юаня на Мосбирже будет находиться в диапазоне 10,95–11,15 рубля", - оценивает он.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду
12:10
 
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