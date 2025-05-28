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ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка
ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:06+0300
2025-05-28T16:06+0300
2025-05-28T16:06+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ Филипп Габуния, отвечая на вопрос РИА Новости. По данным Банка России за март, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%. "Нет не видим, потому что в любом случае часть рубля для расчетов во взаимной торговле, если кто-то расплачивается рублем за наш экспорт, этот рубль надо либо купить, либо что-то продать за эти рубли. Та часть, которая покупается, она все равно покупается за другую валюту. Таким образом, те расчеты, которые происходят в рублях, в конечной точке значимая часть этих рублей потом приходит на валютный рынок, или валюта для их покупки приходит на валютный рынок. Поэтому вследствие данного фактора мы ухудшения ликвидности по ключевым валютам не видим", - сказал Габуния.
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рынок, финансы, россия, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка
Зампред ЦБ Габуния: ЦБ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ Филипп Габуния, отвечая на вопрос РИА Новости.
По данным Банка России за март, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%.
"Нет не видим, потому что в любом случае часть рубля для расчетов во взаимной торговле, если кто-то расплачивается рублем за наш экспорт, этот рубль надо либо купить, либо что-то продать за эти рубли. Та часть, которая покупается, она все равно покупается за другую валюту. Таким образом, те расчеты, которые происходят в рублях, в конечной точке значимая часть этих рублей потом приходит на валютный рынок, или валюта для их покупки приходит на валютный рынок. Поэтому вследствие данного фактора мы ухудшения ликвидности по ключевым валютам не видим", - сказал Габуния.
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке