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ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/rynki-857996537.html
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка
ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:06+0300
2025-05-28T16:06+0300
экономика
рынок
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ Филипп Габуния, отвечая на вопрос РИА Новости. По данным Банка России за март, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%. "Нет не видим, потому что в любом случае часть рубля для расчетов во взаимной торговле, если кто-то расплачивается рублем за наш экспорт, этот рубль надо либо купить, либо что-то продать за эти рубли. Та часть, которая покупается, она все равно покупается за другую валюту. Таким образом, те расчеты, которые происходят в рублях, в конечной точке значимая часть этих рублей потом приходит на валютный рынок, или валюта для их покупки приходит на валютный рынок. Поэтому вследствие данного фактора мы ухудшения ликвидности по ключевым валютам не видим", - сказал Габуния.
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рынок, финансы, россия, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
16:06 28.05.2025
 
ЦБ не видит рисков падения ликвидности валютного рынка

Зампред ЦБ Габуния: ЦБ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит рисков падения ликвидности российского валютного рынка из-за роста доли рублевых расчетов за импорт, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ Филипп Габуния, отвечая на вопрос РИА Новости.
По данным Банка России за март, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%.
"Нет не видим, потому что в любом случае часть рубля для расчетов во взаимной торговле, если кто-то расплачивается рублем за наш экспорт, этот рубль надо либо купить, либо что-то продать за эти рубли. Та часть, которая покупается, она все равно покупается за другую валюту. Таким образом, те расчеты, которые происходят в рублях, в конечной точке значимая часть этих рублей потом приходит на валютный рынок, или валюта для их покупки приходит на валютный рынок. Поэтому вследствие данного фактора мы ухудшения ликвидности по ключевым валютам не видим", - сказал Габуния.
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