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ЕС официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии
ЕС официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЕС официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии
Совет Евросоюза в среду официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии, следует из заявления Совета. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:18+0300
2025-05-28T14:18+0300
экономика
сирия
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза в среду официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии, следует из заявления Совета. "Совет ЕС утвердил официальные постановления, отменяющие все ограничительные меры экономического характера в отношении Сирии", - говорится в документе. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтоб "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска. При этом ЕС оставит в силе санкции, связанные с чиновниками правительства экс-президента Башара Асада, а также санкции, касающиеся безопасности". В частности, ЕС по-прежнему запрещает поставки в Сирию оружия и технологий, которые могут использоваться "для внутренних репрессий". Более того, ЕС введет новые санкции против тех, кто, по его мнению, нарушает права человека и подпитывает нестабильность в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
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сирия, ес
Экономика, СИРИЯ, ЕС
14:18 28.05.2025
 
ЕС официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии

Совет Евросоюза официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза в среду официально утвердил отмену экономических санкций против Сирии, следует из заявления Совета.
"Совет ЕС утвердил официальные постановления, отменяющие все ограничительные меры экономического характера в отношении Сирии", - говорится в документе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтоб "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.
При этом ЕС оставит в силе санкции, связанные с чиновниками правительства экс-президента Башара Асада, а также санкции, касающиеся безопасности". В частности, ЕС по-прежнему запрещает поставки в Сирию оружия и технологий, которые могут использоваться "для внутренних репрессий". Более того, ЕС введет новые санкции против тех, кто, по его мнению, нарушает права человека и подпитывает нестабильность в Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
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