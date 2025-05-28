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Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России
Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России - 28.05.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:53+0300
2025-05-28T19:53+0300
2025-05-28T19:53+0300
политика
дональд трамп
санкции против рф
урегулирование
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 28 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. "Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, о ком вы говорите", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне. Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, что удерживает его от введения новых рестрикций в отношении РФ.
https://1prime.ru/20250527/medvedev-857975348.html
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дональд трамп, санкции против рф, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, санкции против РФ, урегулирование, Конфликт на Украине
Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России
Трамп объяснил отказ от санкций против РФ желанием не срывать сделку по Украине
ВАШИНГТОН, 28 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
"Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, о ком вы говорите", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне.
Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, что удерживает его от введения новых рестрикций в отношении РФ.
Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России