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Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России

Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России - 28.05.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:53+0300

2025-05-28T19:53+0300

2025-05-28T19:53+0300

политика

дональд трамп

санкции против рф

урегулирование

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 28 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. "Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, о ком вы говорите", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне. Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, что удерживает его от введения новых рестрикций в отношении РФ.

https://1prime.ru/20250527/medvedev-857975348.html

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дональд трамп, санкции против рф, урегулирование, конфликт на украине