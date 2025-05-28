https://1prime.ru/20250528/sanktsii-858003604.html
СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США
СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США - 28.05.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США
Министерство финансов США и госдеп разрабатывают потенциальные санкции против России, нацеленные на отрасль энергетики и банковский сектор, сообщает газета... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T20:15+0300
2025-05-28T20:15+0300
2025-05-28T20:24+0300
политика
сша
санкции против рф
энергетика рф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США и госдеп разрабатывают потенциальные санкции против России, нацеленные на отрасль энергетики и банковский сектор, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Эксперты говорят, что они (санкции - ред.) могут быть ужесточены в отношении энергетического и банковского секторов. Госдепартамент и министерство финансов разрабатывают возможные пакеты санкций против России, которые будут сосредоточены на этих секторах", - говорится в публикации со ссылкой на источник. По данным источника газеты, представители обоих ведомств оценивали эффективность существующего санкционного режима и рассматривали возможность отмены некоторых действующих санкций. Как отмечает газета, все еще неясно, действительно ли президент США Дональд Трамп готов ввести санкции. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
https://1prime.ru/20250528/sanktsii-858003016.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции против рф, энергетика рф, банки
Политика, США, санкции против РФ, энергетика РФ, Банки
СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США
WP: США разрабатывают санкции против энергетики и банков России
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США и госдеп разрабатывают потенциальные санкции против России, нацеленные на отрасль энергетики и банковский сектор, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Эксперты говорят, что они (санкции - ред.) могут быть ужесточены в отношении энергетического и банковского секторов. Госдепартамент и министерство финансов разрабатывают возможные пакеты санкций против России, которые будут сосредоточены на этих секторах", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
По данным источника газеты, представители обоих ведомств оценивали эффективность существующего санкционного режима и рассматривали возможность отмены некоторых действующих санкций.
Как отмечает газета, все еще неясно, действительно ли президент США Дональд Трамп готов ввести санкции.
Трамп рассказал, почему отказывается вводить санкций против России
Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.