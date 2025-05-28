https://1prime.ru/20250528/sanktsii-858003604.html

СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США

СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США - 28.05.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили, какие именно санкции против России разрабатывают в США

Министерство финансов США и госдеп разрабатывают потенциальные санкции против России, нацеленные на отрасль энергетики и банковский сектор, сообщает газета... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T20:15+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США и госдеп разрабатывают потенциальные санкции против России, нацеленные на отрасль энергетики и банковский сектор, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Эксперты говорят, что они (санкции - ред.) могут быть ужесточены в отношении энергетического и банковского секторов. Госдепартамент и министерство финансов разрабатывают возможные пакеты санкций против России, которые будут сосредоточены на этих секторах", - говорится в публикации со ссылкой на источник. По данным источника газеты, представители обоих ведомств оценивали эффективность существующего санкционного режима и рассматривали возможность отмены некоторых действующих санкций. Как отмечает газета, все еще неясно, действительно ли президент США Дональд Трамп готов ввести санкции. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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сша, санкции против рф, энергетика рф, банки