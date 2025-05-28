https://1prime.ru/20250528/shveytsariya-857990990.html

В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии

В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии

Продажа Швейцарией танков Германии возможна только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:42+0300

2025-05-28T14:42+0300

2025-05-28T14:42+0300

вооружения

швейцария

германия

украина

вооружение

танки

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 28 мая – ПРАЙМ. Продажа Швейцарией танков Германии возможна только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В июне 2023 года Швейцария отклонила заявку компании RUAG на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, поскольку сочла, что этот запрос несовместим с действующим законодательством страны. "Федеральный совет 28 июня 2023 года запретил продажу этих танков Германии, которая намеревалась перенаправить их на Украину. Компания RUAG тем временем направила в Государственный секретариат экономики запрос о разрешении на торговлю этими боевыми танками. Предполагаемым покупателем является компания, расположенная в Германии. Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения", - сказано в документе. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.

https://1prime.ru/20250526/shveytsariya-857925216.html

швейцария

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швейцария, германия, украина, вооружение, танки