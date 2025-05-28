https://1prime.ru/20250528/shveytsariya-857990990.html
В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии
В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии
Продажа Швейцарией танков Германии возможна только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:42+0300
2025-05-28T14:42+0300
2025-05-28T14:42+0300
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германия
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танки
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ЖЕНЕВА, 28 мая – ПРАЙМ. Продажа Швейцарией танков Германии возможна только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В июне 2023 года Швейцария отклонила заявку компании RUAG на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, поскольку сочла, что этот запрос несовместим с действующим законодательством страны. "Федеральный совет 28 июня 2023 года запретил продажу этих танков Германии, которая намеревалась перенаправить их на Украину. Компания RUAG тем временем направила в Государственный секретариат экономики запрос о разрешении на торговлю этими боевыми танками. Предполагаемым покупателем является компания, расположенная в Германии. Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения", - сказано в документе. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.
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швейцария, германия, украина, вооружение, танки
Вооружения, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, вооружение, Танки
В Швейцарии назвали условия для продажи танков Германии
Швейцария заявила, что продажа танков ФРГ возможна при запрете на реэкспорт на Украину
ЖЕНЕВА, 28 мая – ПРАЙМ. Продажа Швейцарией танков Германии возможна только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
В июне 2023 года Швейцария отклонила заявку компании RUAG на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, поскольку сочла, что этот запрос несовместим с действующим законодательством страны.
"Федеральный совет 28 июня 2023 года запретил продажу этих танков Германии, которая намеревалась перенаправить их на Украину. Компания RUAG тем временем направила в Государственный секретариат экономики запрос о разрешении на торговлю этими боевыми танками. Предполагаемым покупателем является компания, расположенная в Германии. Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения", - сказано в документе.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.
Швейцария будет проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО