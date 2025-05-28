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Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможном выходе страны из ЕС

Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможном выходе страны из ЕС - 28.05.2025, ПРАЙМ

Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможном выходе страны из ЕС

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T20:11+0300

2025-05-28T20:11+0300

2025-05-28T20:11+0300

политика

парламент

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Европейский союз может жить без Словакии, если будет относиться к республике высокомерно и не воспринимать как равноценного партнера. "Если мы должны жить в тюрьме народов, если кто-то скажет нормально есть жуков или немцы и французы будут делать все, что хотят, а немецкий канцлер будет нам говорить: "алло, если не будете слушаться, так мы у вас заберем еврофонды"... Кто немецкий канцлер? Он не начальник нашего премьера… Если нас и дальше хотят воспринимать как недееспособных, высокомерно, так пусть дальше живут без нас", - сказал Данко на пресс-конференции в среду. Он отметил, что немецкие компании получают хорошую прибыль, работая в Словакии, в то время как заработные платы словаков остаются значительно ниже, чем в Германии.

https://1prime.ru/20250527/fitso-857949334.html

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парламент, евросоюз