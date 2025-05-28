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РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков - 28.05.2025, ПРАЙМ
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РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков - 28.05.2025, ПРАЙМ
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T13:20+0300
2025-05-28T13:20+0300
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия. "Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.Как отметил пресс-секретарь, и у России, и у США есть национальные интересы, и свои ценности Россия ставит превыше всего."Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить (в ходе российско-украинских переговоров - ред.), которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
13:20 28.05.2025
 
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков

Песков: Россия ценит посреднические усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия.
"Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.
Как отметил пресс-секретарь, и у России, и у США есть национальные интересы, и свои ценности Россия ставит превыше всего.
"Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить (в ходе российско-украинских переговоров - ред.), которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Кремль сообщил о подготовке документов по временному перемирию с Украиной
13:09
 
РОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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