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РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков

РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков - 28.05.2025, ПРАЙМ

РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T13:20+0300

2025-05-28T13:20+0300

2025-05-28T13:20+0300

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия. "Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.Как отметил пресс-секретарь, и у России, и у США есть национальные интересы, и свои ценности Россия ставит превыше всего."Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить (в ходе российско-украинских переговоров - ред.), которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента", - сказал Песков журналистам.

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп