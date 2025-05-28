Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/stavka-857994950.html
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке
Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:33+0300
2025-05-28T15:33+0300
экономика
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/20/757582094_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_6cfaa3b715beb023b2bc9fb74b1e1303.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред ЦБ Филипп Габуния. "В пятницу начнется "неделя тишины", мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле", - сказал Габуния на пресс-конференции по опубликованному Банком России в среду "Обзору финансовой стабильности". По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке запланировано на 6 июня.
https://1prime.ru/20250528/kredit-857992194.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/20/757582094_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_36271ce4c3dc16fd4d032842b5d42138.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
15:33 28.05.2025
 
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке

Зампред ЦБ Габуния: варианты решения по ключевой ставке будут разнообразнее, чем в апреле

Здание Банка России
Здание Банка России
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред ЦБ Филипп Габуния.
"В пятницу начнется "неделя тишины", мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле", - сказал Габуния на пресс-конференции по опубликованному Банком России в среду "Обзору финансовой стабильности".
По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке запланировано на 6 июня.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
ЦБ сообщил, что не ожидает кредитного сжатия в 2025 году
15:05
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала