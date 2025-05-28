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ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке
Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:33+0300
2025-05-28T15:33+0300
2025-05-28T15:33+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред ЦБ Филипп Габуния. "В пятницу начнется "неделя тишины", мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле", - сказал Габуния на пресс-конференции по опубликованному Банком России в среду "Обзору финансовой стабильности". По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке запланировано на 6 июня.
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финансы, россия, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ ожидает большего разнообразия вариантов решения по ключевой ставке
Зампред ЦБ Габуния: варианты решения по ключевой ставке будут разнообразнее, чем в апреле
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, ожидает зампред ЦБ Филипп Габуния.
"В пятницу начнется "неделя тишины", мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле", - сказал Габуния на пресс-конференции по опубликованному Банком России в среду "Обзору финансовой стабильности".
По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке запланировано на 6 июня.
ЦБ сообщил, что не ожидает кредитного сжатия в 2025 году