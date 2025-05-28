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Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью

Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью - 28.05.2025, ПРАЙМ

Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью

Страны АСЕАН выразили свою обеспокоенность экономической неопределенностью, которую создали введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, однако... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T06:23+0300

2025-05-28T06:23+0300

2025-05-28T06:23+0300

экономика

мировая экономика

сша

малайзия

камбоджа

дональд трамп

асеан

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ДЖАКАРТА, 28 мая – ПРАЙМ. Страны АСЕАН выразили свою обеспокоенность экономической неопределенностью, которую создали введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, однако подтвердили свое обязательностью не вводить ответные санкции, говорится в заявлении саммита стран АСЕАН, состоявшегося в Малайзии. "Мы выразили глубокую обеспокоенность в связи с растущей геоэкономической неопределенностью, включая введение односторонних тарифных мер, которые создают сложные и многомерные проблемы для экономического роста, стабильности и интеграции АСЕАН… Мы обязались воздерживаться от введения ответных мер в ответ на односторонние тарифные действия, как указано в Совместном заявлении министров экономики АСЕАН о введении односторонних тарифов Соединенными Штатами", - заявили лидеры Юго-Восточной Азии. Они также выразили осторожность, что сохраняющаяся неопределенность в глобальной геоэкономической обстановке, включая торговую напряженность и сбои в цепочке поставок, "создает значительные риски ухудшения экономических перспектив региона". Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.

сша

малайзия

камбоджа

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мировая экономика, сша, малайзия, камбоджа, дональд трамп, асеан