Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/strana-857980924.html
Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью
Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью - 28.05.2025, ПРАЙМ
Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью
Страны АСЕАН выразили свою обеспокоенность экономической неопределенностью, которую создали введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, однако... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T06:23+0300
2025-05-28T06:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
малайзия
камбоджа
дональд трамп
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857980924.jpg?1748402633
ДЖАКАРТА, 28 мая – ПРАЙМ. Страны АСЕАН выразили свою обеспокоенность экономической неопределенностью, которую создали введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, однако подтвердили свое обязательностью не вводить ответные санкции, говорится в заявлении саммита стран АСЕАН, состоявшегося в Малайзии. "Мы выразили глубокую обеспокоенность в связи с растущей геоэкономической неопределенностью, включая введение односторонних тарифных мер, которые создают сложные и многомерные проблемы для экономического роста, стабильности и интеграции АСЕАН… Мы обязались воздерживаться от введения ответных мер в ответ на односторонние тарифные действия, как указано в Совместном заявлении министров экономики АСЕАН о введении односторонних тарифов Соединенными Штатами", - заявили лидеры Юго-Восточной Азии. Они также выразили осторожность, что сохраняющаяся неопределенность в глобальной геоэкономической обстановке, включая торговую напряженность и сбои в цепочке поставок, "создает значительные риски ухудшения экономических перспектив региона". Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
сша
малайзия
камбоджа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, малайзия, камбоджа, дональд трамп, асеан
Экономика, Мировая экономика, США, МАЛАЙЗИЯ, КАМБОДЖА, Дональд Трамп, АСЕАН
06:23 28.05.2025
 
Страны АСЕАН выразили обеспокоенность экономической неопределенностью

Страны АСЕАН подтвердили, что не будут вводить ответные санкции из-за пошлин США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 28 мая – ПРАЙМ. Страны АСЕАН выразили свою обеспокоенность экономической неопределенностью, которую создали введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, однако подтвердили свое обязательностью не вводить ответные санкции, говорится в заявлении саммита стран АСЕАН, состоявшегося в Малайзии.
"Мы выразили глубокую обеспокоенность в связи с растущей геоэкономической неопределенностью, включая введение односторонних тарифных мер, которые создают сложные и многомерные проблемы для экономического роста, стабильности и интеграции АСЕАН… Мы обязались воздерживаться от введения ответных мер в ответ на односторонние тарифные действия, как указано в Совместном заявлении министров экономики АСЕАН о введении односторонних тарифов Соединенными Штатами", - заявили лидеры Юго-Восточной Азии.
Они также выразили осторожность, что сохраняющаяся неопределенность в глобальной геоэкономической обстановке, включая торговую напряженность и сбои в цепочке поставок, "создает значительные риски ухудшения экономических перспектив региона".
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМАЛАЙЗИЯКАМБОДЖАДональд ТрампАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала