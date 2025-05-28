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Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге
Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге - 28.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге
Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:50+0300
2025-05-28T05:50+0300
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общество
экономика
бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 28 мая - ПРАЙМ. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге до 3 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило. Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
бизнес, общество , бурятия, алексей цыденов, минфин
Бизнес, Общество , Экономика, Бурятия, Алексей Цыденов, Минфин
05:50 28.05.2025
 
Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге

Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Гоге до 3 августа 2025 года

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УЛАН-УДЭ, 28 мая - ПРАЙМ. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.
"Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге до 3 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.
Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
 
ЭкономикаБизнесОбществоБурятияАлексей ЦыденовМинфин
 
 
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