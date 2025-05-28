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Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию
Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию - 28.05.2025, ПРАЙМ
Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию
Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T07:24+0300
2025-05-28T07:24+0300
2025-05-28T07:24+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в ходе проверки в сети был выявлен ролик на YouTube, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 года, а также ответы на задания. В видео зрителям также предлагалось перейти на сайт, где продаются диски.
Как установил суд, получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация, размещенная в видео и на сайте, была запрещена судом к распространению 27 мая.
В этот же день Останкинский суд Москвы запретил к распространению сведения, размещенные в трех Telegram-каналах - они содержали информацию по продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.
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технологии, общество , москва, youtube
Технологии, Общество , Экономика, МОСКВА, YouTube
Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию
Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в ходе проверки в сети был выявлен ролик на YouTube, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 года, а также ответы на задания. В видео зрителям также предлагалось перейти на сайт, где продаются диски.
Как установил суд, получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация, размещенная в видео и на сайте, была запрещена судом к распространению 27 мая.
В этот же день Останкинский суд Москвы запретил к распространению сведения, размещенные в трех Telegram-каналах - они содержали информацию по продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.