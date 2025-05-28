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Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию

Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию - 28.05.2025, ПРАЙМ

Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию

Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T07:24+0300

2025-05-28T07:24+0300

2025-05-28T07:24+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в ходе проверки в сети был выявлен ролик на YouTube, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 года, а также ответы на задания. В видео зрителям также предлагалось перейти на сайт, где продаются диски. Как установил суд, получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация, размещенная в видео и на сайте, была запрещена судом к распространению 27 мая. В этот же день Останкинский суд Москвы запретил к распространению сведения, размещенные в трех Telegram-каналах - они содержали информацию по продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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