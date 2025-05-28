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Суд 14 июля начнет новое рассмотрение иска Совкомбанка к Citibank

Суд 14 июля начнет новое рассмотрение иска Совкомбанка к Citibank - 28.05.2025, ПРАЙМ

Суд 14 июля начнет новое рассмотрение иска Совкомбанка к Citibank

Арбитражный суд Москвы 14 июля начнет новое рассмотрение резонансного дела по иску Совкомбанка о солидарном взыскании около 24,1 миллиона долларов с... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:29+0300

2025-05-28T14:29+0300

2025-05-28T14:29+0300

финансы

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совкомбанк

арбитражный суд

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 14 июля начнет новое рассмотрение резонансного дела по иску Совкомбанка о солидарном взыскании около 24,1 миллиона долларов с американского Citibank и его российского дочернего АО "КБ "Ситибанк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. При первом рассмотрении арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск. Затем дело дошло до Верховного суда России, и Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев жалобу "Ситибанка", пришла к выводу, что привлечение российской "дочки" к солидарной ответственности по обязательствам Citibank было недостаточно обосновано нижестоящими судами. Коллегия отправила спор на новое рассмотрение. Совкомбанк имел генеральное соглашение с Citibank, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским, но денег Совкомбанк так и не получил. Citibank перевел их на специальный счет и "заморозил". После этого суды трех инстанций в России взыскали всю сумму солидарно с Citibank и его "дочки". Суды согласились с доводами истца, что соответчики "входят в одну группу лиц, управляются из единого центра, находящегося в США, … действуют в едином интересе, в связи с чем являются солидарными должниками за причиненный вред". Коллегия ВС РФ, отправляя дело на новое рассмотрение, предложила судам проверить доводы Ситибанка о том, что у истца есть возможность вернуть заблокированные средства "во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США". При этом, чтобы оценить, насколько такая процедура, являющаяся частью антироссийских санкций, соответствует законам РФ, коллегия предложила привлечь к делу Банк России, в чьей компетенции находятся такие вопросы. Также коллегия сочла недостаточно проверенными доводы истца о нарушении обоими ответчиками публичного порядка РФ и предложила доказать критерии нарушения такого публичного правопорядка каждым из ответчиков. В определении коллегии говорится, что решение арбитражного суда города Москвы по этому делу было "фактически исполнено после его вынесения" – правопреемник истца получил взысканную судом сумму за счет активов Citibank, находившихся в распоряжении Ситибанка. В связи с этим, по мнению коллегии, судам следовало изучить, не является ли требование к "дочке" требованием об обращении взыскания по долгам Citibank на имущество, находящееся у Ситибанка. При первом рассмотрении дела суды пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять "совместные действия, направленные на адаптацию отношений" с Совкомбанком "под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках". Как указывал суд округа, блокируя деньги истца, "обогащается вся группа компаний,… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения".

https://1prime.ru/20250527/sud-857962694.html

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финансы, банки, россия, сша, citibank, совкомбанк, арбитражный суд, иск