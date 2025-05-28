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Сербский историк объяснил, как Россия может решить вопрос с ракетами Taurus - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Сербский историк объяснил, как Россия может решить вопрос с ракетами Taurus
Сербский историк объяснил, как Россия может решить вопрос с ракетами Taurus - 28.05.2025, ПРАЙМ
Сербский историк объяснил, как Россия может решить вопрос с ракетами Taurus
Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:25+0300
2025-05-28T19:25+0300
вооружения
россия
taurus
"орешник"
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БЕЛГРАД, 28 мая – ПРАЙМ. Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк Небойша Малич. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. "Мне кажется, что резкая перемена риторики Мерца является поиском оправдания тому, что ракеты еще не были переданы, как бы "я люблю говорить агрессивно на международные темы, но, когда надо выйти к черте (приступить к делу – ред.), должен отнести тетке лекарства" или еще что-то. Поэтому у меня сложилось впечатление, что эта проблема или уже решена за кулисами или очень скоро будет решена применением "Орешника", если Россия собирается послать серьезный сигнал Западу", - указал сербский историк. Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявлял, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. "Вспомните, в прошлом ноябре, когда применили американские ракеты. Тогда все в США говорили, что вопреки риску начала Третьей мировой войны, Россия ее не начнет, поэтому надо разрешить украинцам применять американские ракеты по международно признанной российской территории, а если Путин ударит по кому-то, то он будет преступником. Тогда появился "Орешник" и после него все замолчали. Но так как "Орешник" не появился в другой раз с тех пор, в последние шесть месяцев все расхрабрились и подумали, что он был всего один", - отметил Малич. По его словам удар немецкими ракетами по России означал бы вступление ФРГ в вооруженный конфликт, причем пятая статья устава НАТО о коллективной защите не могла бы быть применена, так как речь идет о нападении страны-члена альянса на другое государство и ответе на него. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
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россия, taurus, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, TAURUS, "Орешник"
19:25 28.05.2025
 
Сербский историк объяснил, как Россия может решить вопрос с ракетами Taurus

Историк Малич: вопрос ракет Taurus Россия может решить "Орешником" как сигналом

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaTaurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina
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БЕЛГРАД, 28 мая – ПРАЙМ. Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк Небойша Малич.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.
"Мне кажется, что резкая перемена риторики Мерца является поиском оправдания тому, что ракеты еще не были переданы, как бы "я люблю говорить агрессивно на международные темы, но, когда надо выйти к черте (приступить к делу – ред.), должен отнести тетке лекарства" или еще что-то. Поэтому у меня сложилось впечатление, что эта проблема или уже решена за кулисами или очень скоро будет решена применением "Орешника", если Россия собирается послать серьезный сигнал Западу", - указал сербский историк.
Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявлял, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Пуск гиперзвуковой ракеты
Сигнал послан. На Западе призвали принять во внимание испытание "Орешника"
15 мая, 15:53
"Вспомните, в прошлом ноябре, когда применили американские ракеты. Тогда все в США говорили, что вопреки риску начала Третьей мировой войны, Россия ее не начнет, поэтому надо разрешить украинцам применять американские ракеты по международно признанной российской территории, а если Путин ударит по кому-то, то он будет преступником. Тогда появился "Орешник" и после него все замолчали. Но так как "Орешник" не появился в другой раз с тех пор, в последние шесть месяцев все расхрабрились и подумали, что он был всего один", - отметил Малич.
По его словам удар немецкими ракетами по России означал бы вступление ФРГ в вооруженный конфликт, причем пятая статья устава НАТО о коллективной защите не могла бы быть применена, так как речь идет о нападении страны-члена альянса на другое государство и ответе на него.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
 
ВооруженияРОССИЯTAURUS"Орешник"
 
 
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