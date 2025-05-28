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"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ
"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ
Участившиеся атаки украинских беспилотников на европейскую часть России на самом деле преследуют цель нащупать коридоры в российской системе противовоздушной... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T23:43+0300
2025-05-28T23:45+0300
вооружения
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участившиеся атаки украинских беспилотников на европейскую часть России на самом деле преследуют цель нащупать коридоры в российской системе противовоздушной обороны для запуска ракет дальнего радиуса действия Taurus. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Севастопольский" высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.Говоря о массовых атаках дронов ВСУ на европейскую часть РФ, он отметил, что это - "изучение наших ПВО и систем РЭБ: где расположены, где коридоры". "Суть в том, что это высокоточное оружие (Taurus - прим. ред.) специально разрабатывалось для уничтожения большой площади с живой силой и техникой, для ударов по пунктам управления", - пояснил эксперт. А тот факт, что эти ракеты сейчас анонсируются, по мнению Киселева, говорит о том, что они, скорее всего, уже находятся на украинской территории и готовы к применению, как это было с Javelin, HIMARS, Storm Shadow и другими видами вооружений.
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всу, атаки, taurus, экспертное мнение
Вооружения, ВСУ, АТАКИ, TAURUS, экспертное мнение
23:43 28.05.2025 (обновлено: 23:45 28.05.2025)
 
"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ

Киселев: массовые атаки БПЛА ВСУ в нашей системе ПВО коридор для Taurus

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участившиеся атаки украинских беспилотников на европейскую часть России на самом деле преследуют цель нащупать коридоры в российской системе противовоздушной обороны для запуска ракет дальнего радиуса действия Taurus. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Севастопольский" высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Говоря о массовых атаках дронов ВСУ на европейскую часть РФ, он отметил, что это - "изучение наших ПВО и систем РЭБ: где расположены, где коридоры".
"Суть в том, что это высокоточное оружие (Taurus - прим. ред.) специально разрабатывалось для уничтожения большой площади с живой силой и техникой, для ударов по пунктам управления", - пояснил эксперт.
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А тот факт, что эти ракеты сейчас анонсируются, по мнению Киселева, говорит о том, что они, скорее всего, уже находятся на украинской территории и готовы к применению, как это было с Javelin, HIMARS, Storm Shadow и другими видами вооружений.
 
ВооруженияВСУАТАКИTAURUSэкспертное мнение
 
 
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