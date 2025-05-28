https://1prime.ru/20250528/taurus-858006237.html

"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ

"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Коридоры". Раскрыта истинная цель массовых атак дронов ВСУ

Участившиеся атаки украинских беспилотников на европейскую часть России на самом деле преследуют цель нащупать коридоры в российской системе противовоздушной... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T23:43+0300

2025-05-28T23:43+0300

2025-05-28T23:45+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участившиеся атаки украинских беспилотников на европейскую часть России на самом деле преследуют цель нащупать коридоры в российской системе противовоздушной обороны для запуска ракет дальнего радиуса действия Taurus. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Севастопольский" высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.Говоря о массовых атаках дронов ВСУ на европейскую часть РФ, он отметил, что это - "изучение наших ПВО и систем РЭБ: где расположены, где коридоры". "Суть в том, что это высокоточное оружие (Taurus - прим. ред.) специально разрабатывалось для уничтожения большой площади с живой силой и техникой, для ударов по пунктам управления", - пояснил эксперт. А тот факт, что эти ракеты сейчас анонсируются, по мнению Киселева, говорит о том, что они, скорее всего, уже находятся на украинской территории и готовы к применению, как это было с Javelin, HIMARS, Storm Shadow и другими видами вооружений.

https://1prime.ru/20250528/svo-857998946.html

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всу, атаки, taurus, экспертное мнение